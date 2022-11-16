"Родной Донбасс не отпустил": в бою с оккупантами погиб экс-игрок сборной Украины

Известный украинский гандболист с первых дней полномасштабного вторжения рф встал на защиту родины

В боях за Донецкую область погиб многократный чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко.

Трагичную новость сообщила супруга спортсмена Евгения на своей странице в Facebook. У бойца, который был родом с Донецка, остались жена и трое детей.

"Пока я еще в шоке и могу это написать. Жени больше нет. Он погиб в районе Бахмута. Родной Донбасс не отпустил его", — написала Евгения.

До полномасштабного вторжения у Евгения была обычная работа. Он был мастером спорта по гандболу, выступал за донецкий "Шахтер" (ныне "Донбасс"), с которым трижды побеждал в чемпионате страны. Кроме того, Колесниченко был заигран за национальную команду. Они с женой мечтали приобрести дом на колесах. Но все мечты семьи разрушила рф. 24 февраля спортсмен вступил в ряды Киевской терробороны, хотя мог и не идти воевать (многодетный отец).

В Федерации гандбола Украины почтили память защитника Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте украинского кикбоксера Виталия Стибы, ушедшего воевать добровольцем.

Напомним, в бою с российскими оккупантами перестало биться сердце чемпиона мира по хортингу Валерия Скоренцова.