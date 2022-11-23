Прошел Иловайск: на войне погиб ветеран АТО из Днепропетровской области
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Погибшему воину было 44 года
В Украине на протяжении девяти месяцев продолжается полномасштабная война, которую начала россия. Смелые украинские воины ценой собственной жизни защищают свою землю и освобождают территории от оккупантов. Стало известно, что в освободительном бою за Украину погиб уроженец города Знаменка Александр Бандура.
Мужчина стал на защиту родины еще в 2014 году. Тогда в начале российской агрессии он без раздумий пошел добровольцем и стал участником антитеррористической операции. Принимал участие в сверхсложных боях за Иловайск, где получил тяжелые ранения. На протяжении нескольких лет после этого Александр проходил лечение. Об этом сообщили на странице Криворожской районной государственной администрации.
В начале полномасштабной войны в Украине Александр Бандура сразу принял решение вступать в ряды ВСУ и бороться с оккупантами. 25 февраля он был призван Терновским РТЦК и СП и направлен в ряды Вооруженных Сил Украины.
19 октября герой погиб в бою.
Александр Бандура родился 29 апреля 1978 года. Мужчина родом из села Знаменовка Днепропетровской области.
Школу окончил в Петровском районе Кировоградской области. Затем учился в профессионально-техническом училище.
Работал водителем на Петровском карьере (№3) ПАО "Центральный горнообогатительный комбинат".
"Мужественный воин, он боролся за мир на украинской земле, за покой в родительском доме, за безопасность семьи… Ценой жизни он боролся за право нашей нации быть свободными", — отметили в Криворожской РГА.
Напомним, что в бою за Украину погиб храбрый герой из Винницкой области Виталий Астен. Мужчина не дожил до своей долгожданной свадьбы неделю.