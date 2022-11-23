Прошел Иловайск: на войне погиб ветеран АТО из Днепропетровской области

Погибшему воину было 44 года

В Украине на протяжении девяти месяцев продолжается полномасштабная война, которую начала россия. Смелые украинские воины ценой собственной жизни защищают свою землю и освобождают территории от оккупантов. Стало известно, что в освободительном бою за Украину погиб уроженец города Знаменка Александр Бандура.

Мужчина стал на защиту родины еще в 2014 году. Тогда в начале российской агрессии он без раздумий пошел добровольцем и стал участником антитеррористической операции. Принимал участие в сверхсложных боях за Иловайск, где получил тяжелые ранения. На протяжении нескольких лет после этого Александр проходил лечение. Об этом сообщили на странице Криворожской районной государственной администрации.

В начале полномасштабной войны в Украине Александр Бандура сразу принял решение вступать в ряды ВСУ и бороться с оккупантами. 25 февраля он был призван Терновским РТЦК и СП и направлен в ряды Вооруженных Сил Украины.

19 октября герой погиб в бою.

Александр Бандура родился 29 апреля 1978 года. Мужчина родом из села Знаменовка Днепропетровской области.

Школу окончил в Петровском районе Кировоградской области. Затем учился в профессионально-техническом училище.

Работал водителем на Петровском карьере (№3) ПАО "Центральный горнообогатительный комбинат".

"Мужественный воин, он боролся за мир на украинской земле, за покой в ​​родительском доме, за безопасность семьи… Ценой жизни он боролся за право нашей нации быть свободными", — отметили в Криворожской РГА.

Напомним, что в бою за Украину погиб храбрый герой из Винницкой области Виталий Астен. Мужчина не дожил до своей долгожданной свадьбы неделю.