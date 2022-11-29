Расценили как угрозу: оккупанты в Изюме убили детского писателя (фото)

О судьбе Владимира Вакуленко его родные пытались узнать хоть что-то на протяжении полугода

Российские оккупанты продолжают забирать жизни лучших представителей украинской нации. Так, на днях было подтверждено гибель известного детского писателя Владимира Вакуленко. Его тело было обнаружено в массовом захоронении на территории Изюма, о котором стало известно вскоре после деоккупации города. Родственники безуспешно разыскивали мужчину почти полгода, пока не была проведена ДНК-экспертиза, что и расставила все точки над "i".

Информацию о смерти писателя подтвердила в Facebook его бывшая супруга Ирина Новицкая, также некоторой эксклюзивной информацией поделились журналисты "Суспільного". Стоит отметить, что Вакуленко похоронили вместе с документами, и это могло бы облегчить опознание. Однако изначально правоохранители отказывались подтверждать, что в могиле 319 был действительно детский писатель. Более того — в какой-то момент представители харьковской прокуратуры заявляли, что под данным номером было обнаружено тело убитой женщины.

Однако ДНК-анализ подтвердил гибель именно Владимира Вакуленко, фото тела которого вместе с найденными документами уже появилась в сети. К слову, писателя опознавали не только благодаря документам, а и татуировке на руке, которая была очень похожа на ту, которую писатель имел при жизни.

Тело из захоронения 319

"Сегодня к вечеру родителям Владимира Вакуленко сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила: в захоронении 319 было тело их сына", — написала в соцсети Ирина Новицкая.

Стоит отметить, что Владимир был похищен в родном селе Капитолевка Изюмского района. Первые недели оккупации он еще был активным в соцсетям, рассказывал о происходящем, собирал донаты на ВСУ и в целом высказывался против россии. Считается, что его похитили россияне по чьей-то наводке. Чем именно не угодил оккупантам детский писатель, неизвестно. Однако стоит подчеркнуть, что до полномасштабного вторжения Вакуленко был волонтером и активным участником Революции Достоинства.

Владимир Вакуленко на одной из встреч

Мужчина не дожил до 50-летия несколько месяцев

Родители Владимира не раз ходили к захватчикам с просьбой отпустить сына. В какой-то момент их даже "обнадеживали" тем, что его якобы вывезли за пределы Украины. Однако подтверждений данной информации никакой не давалось.

Добавим, что Владимир Вакуленко был автором 13 детских книг, хотя изначально учился на повара-кондитера, затем работал грузчиком и строителем. Его произведения переводились на шесть языков, в том числе немецкий, английский, крымскотатарский и эсперанто. Вполне вероятно, что после войны в печать выйдет и его дневник из оккупации, который он закопал в своем саду, попросив родителей "отдать его, когда наши придут".

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Книги Владимира Вакуленко

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