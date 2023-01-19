"Я не впевнений": Зеленський назвав несподівану причину відмови від переговорів із путіним

Президент України Володимир Зеленський відмовляється повертатися до переговорного процесу з російським диктатором володимиром путіним, тому що не впевнений, що лідер рф досі живий.

Про це український гарант заявив у четвер, 19 січня, під час свого виступу на українському сніданку під час форуму у Давосі, зазначивши, що зовсім не розумію, як можна було обіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення до сусідньої держави. На думку Зеленського, коли говорять про "мирні перемовини", то він хотів би хоча б чітко розуміти — із ким.

"Сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент росії, який іноді з'являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, чи приймає він?" рішення, чи хтось ухвалює рішення. Що це за коло осіб? У мене немає жодної інформації", — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робила все, щоб звільнити свої території дипломатією, а мирні переговори – це ще не мир.

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