"Переговори неможливі": в Офісі президента пояснили, чому скоро на мир чекати не варто

Влада рф не хоче миру і підміняє загальнолюдські поняття своїми спотвореними, як у романі-антиутопії

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що росія налаштована лише на війну і жодних переговорів не може бути. Раніше подібну заяву зробив глава МЗС рф сергій лавров.

У своєму Twitter Подоляк назвав слова путіна про війну в Україні "оруелізмом". Також в ОП заявили, що влада країни-агресора навряд чи вже прозріє.

Сьогодні, 18 січня, президент росії володимир путін провів нараду, присвячену 80-річчю прориву блокади Ленінграда. Не обійшлося без згадки про війну в Україні. Глава кремля сказав, що почав війну щоб закінчити війну.

"Все, що ми робимо сьогодні, у тому числі і "спеціальна військова операція", це, як я вже багато разів казав, спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають. Це наші історичні території", — сказав путін.

Його слова не залишив поза увагою радник голови ОП Михайло Подоляк. Він провів паралель із романом Джорджа Оруелла "1984" і заявив, що росія ніколи не почне мислити адекватно.

Крім того, нинішній уряд націлений лише на війну та не хоче миру з Україною. У зв’язку із цим переговори з країною-агресором неможливі.

"Путін дуже передбачуваний у своєму "оруелізму": "СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир…Рабство – це свобода…Окуповані землі Донбасу – це історична частина росії під дикою назвою Л/ДНР. Прозріння не буде. Переговори неможливі. росія націлена лише на війну", — написав Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таролог спрогнозувала закінчення війни в Україні. Цьому не передуватимуть переговори чи чергові "жести доброї волі".