Окупанти казали Сашкові, що він не потрібен мамі

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі український хлопчик, врятований із фільтраційного табору, розповів про жахіття, яке робили росіяни. Окупанти забрали дитину у матері та погрожували, що її усиновить інша родина.

Як передає видання LB, 12-річний Сашко розповів, що у фільтраційному таборі росіяни казали йому, що він мамі не потрібен і що вона по нього не прийде, бо перебуває в полоні.

"Я на початку війни жив з мамою (Козловою Сніжаною Михайлівною) та сестрою (Козловою Вікторією Семенівною) і 24 березня потрапив під обстріл. Я отримав поранення під око. Ми пішли з мамою шукати українських військових, щоб вони відвезли нас на комбінат Ілліча, де були фельдшери. У наших військових закінчувалися боєприпаси і вже завод оточили. Росіяни сказали здаватися. Вони нас вивезли на КамАЗах та відвезли до фільтраційного табору ", — розповідає Сашко.

Підліток каже, що з матір’ю його розлучили і навіть не дали попрощатися. Поранену дитину лякали дитячим будинком.

"Потім я питав, куди мене везуть? Вони сказали — в дитячий будинок, що потім мене всиновлять інші. Я казав, що в мене є бабуся і що я хочу до неї. Вони не дозволяли. Вони відвезли мене в Донецьку обласну травматологію і там мені лікували око. У мене був номер бабусі, я попросив у друга по палаті телефон і по вайберу зв’язався з бабусею і повідомив, де я. Вона почала збирати документи, щоб мене забрати", — каже хлопчик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в одному з тортур в Херсоні виявили окреме приміщення, де утримували українських дітей.

Також ми повідомляли про те, що Австрія потрапила у скандал із вивезенням українських дітей до росії.

З початку повномасштабного вторгнення росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей, і це число зростає з кожним днем, заявила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук 9 грудня 2022.