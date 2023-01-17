Сашкові казали, що він не потрібен мамі

На Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский мальчик, спасенный из фильтрационного лагеря рассказал об ужасах, которые совершали россияне. Оккупанты отобрали ребёнка у матери и угрожали, что его усыновит другая семья.

Как передает издание LB, 12-летний мальчик по имени Саша рассказал, что, находясь в фильтрационном лагере рф, россияне говорили ему, что он маме не нужен и что она за ним не придет, потому что находится в плену.

"Я в начале войны жил с мамой (Козловой Снежаной Михайловной) и сестрой (Козловой Викторией Семеновной) и 24 марта попал под обстрел. Я получил ранение под глаз. Мы пошли с мамой искать украинских военных, чтобы они увезли нас на комбинат Ильича, где были фельдшеры. В наших военных заканчивались боеприпасы и уже завод окружили. Россияне сказали сдаваться. Они нас вывезли на КамАЗах и увезли в фильтрационный лагерь", — рассказывает Саша.

Саша говорит, что с матерью его разлучили и даже не дали попрощаться. Раненого ребёнка пугали детским домом.

"Потом я спрашивал, куда меня везут? Они сказали в детский дом, что потом меня усыновят другие. Я говорил, что у меня есть бабушка, что она в Украине и что я хочу к ней. Они не разрешали. Они увезли меня в Донецкую областную травматологию и там мне лечили глаз. У меня был номер бабушки, я попросил у друга по палате телефон и по вайберу связался с бабушкой и сообщил, где я. Она принялась собирать документы, чтобы меня забрать", — говорит мальчик.

В материале указывается, что захватчики говорили парню, что он не нужен своей маме и что она не приедет, потому что находится в плену.

Напомним, ранее мы писали о том, в одной из пыточных в Херсоне обнаружили отдельное помещение, где удерживали украинских детей.

Также мы сообщали о том, что Австрия попала в скандал с вывозом украинских детей в россию.