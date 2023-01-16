Австрия отправила украинских детей в россию: подробности скандала

Украинскую сторону не уведомили о вывозе маленьких украинцев в россию

Австрия попала в скандал с вывозом украинских детей в россию. Представителей власти требуют провести расследование этого факта.

Об этом сообщили в Миреинтеграции. Ирина Верещук уже обратилась в компетентные органы Австрии.

Министерству реинтеграции Украины стало известно о том, что гражданин Австрии отправил двух украинских детей в россию, якобы для передачи их родителям. Украинская сторона не была об этом уведомлена.

Сегодня, 16 января, Ирина Верещук провела совещание в связи с незаконным вывозом двух украинских детей в россию. На нем присутствовали Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, посол Украины в Австрии Василий Химинец, представители МИД, Минсоца, Минюста, Национальной сервисной службы Украины.

Украинская сторона требует от Австрии расследования данного факта передачи украинских детей россии. В случае наличия признаков преступления, виновные лица должны быть наказаны, просят в Минрэинтеграции.

"Украина обращается в компетентные органы Австрийской Республики с требованием надлежащего расследования, почему украинские дети были переданы российской стороне. В случае наличия признаков преступления все причастные должны быть привлечены к ответственности. Ожидаем от Австрии должного расследования незаконного вывоза украинских детей в россию", – подчеркнула вице-премьер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по состоянию на конец 2022 года россия вывезла из Украины тысячи украинских детей. В каких условиях их содержат и где — неизвестно.