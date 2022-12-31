Россияне вывезли к себе тысячи украинских детей — омбудсмен о детских пыточных Херсона и обмене Богуслаева

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец дал эксклюзивное интервью "Телеграфу"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Телеграфу" рассказал о том, сколько детей оккупанты вывезли в Россию, об условиях содержания наших военнопленных и о том, возможен ли обмен бывшего руководителя "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

"Людей вывозят, чтобы мы не получили свидетельств жестоких пыток со стороны россиян"

- Удирая из Херсона, россияне забрали с собой много людей на левый берег и в Крым. В том числе из СИЗО и подвалов. В частности, тех, кого пытали. Известно ли о ком-то из них, об их количестве?

- У нас есть предварительные сведения, ведь РФ не предоставляет нам информацию. Вывезенных людей мы обозначаем как гражданских заложников. Согласно Женевской конвенции, Россия вообще не может держать гражданских в заложниках без предъявления им обвинений. А россияне держат и параллельно пытают, не кормят, не оказывают медицинскую помощь.

Речь идет о тысячах граждан Украины.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы, используя нашу коммуникацию с Москальковой (российский омбудсмен), получать информацию о наших людях, которые находятся в плену, для того, чтобы иметь возможность их вернуть домой. Их вывозят, чтобы мы еще раз не получили свидетельств жестоких пыток со стороны россиян. Мы предполагаем, что части людей уже нет в живых.

В Херсонской области Россия массово использовала гражданское население. Они предупреждали, что украинцам якобы ради безопасности нужно перейти на левый берег Днепра. На самом деле под прикрытием гражданских они выводили своих военных и технику. Россияне таким образом в очередной раз нарушили гуманитарное право. Но об этом почему-то никто из международных партнеров не упоминает.

Журналист "Телеграфа" Юлия Забелина и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

- Херсонцы, которые были в плену, говорили мне, что вывезенных людей россияне хотят использовать на судилищах в качестве "террористов". Знаете ли вы что-нибудь об этом?

– Я знаю, что РФ пыталась использовать наших военнопленных для таких судилищ. Но как мы увидели, Украина может делать так, чтобы этого не происходило. По крайней мере, анонсированное судилище ко Дню независимости в Мариуполе не состоялось. И совсем не потому, что они потеряли желание его проводить. Они могут это сделать, но сейчас мы нашли механизмы, как этому противодействовать.

– Это международное давление?

– Я думаю, что ключевую роль здесь сыграл президент Украины, надавив на международное сообщество. Это прежде всего ООН.

- Есть ли понимание сейчас, сколько преступлений против прав человека совершила Россия в Херсоне и Херсонской области?

– Тысячи. Я не буду называть конкретной цифры, но скажу, что, по состоянию на сегодняшний день, зафиксировано более пяти тысяч человек, в отношении которых происходили незаконные действия со стороны военнослужащих РФ. И каждый день эта цифра растет.

Отдельная тема – это люди, в отношении которых совершили преступления сексуального насилия. Человеку нужно психологически прийти к тому, чтобы рассказать об этом. У нас есть женщины, ставшие жертвами, но они не готовы об этом говорить правоохранителям.

- Видите ли вы какие-то особенности по отношению к украинцам со стороны россиян в плену? В частности, вы говорили, что в Херсоне и других территориях были детские пыточные. Местные рассказывали мне, что оккупанты особенно любили запугивать именно родственниц военных. Также о сексуальном насилии, причем без привязки к возрасту или полу.

- На всех территориях россияне делают фильтрационные лагеря, открывается военная комендатура и при ней обязательно создается тюрьма, где пытают, насилуют и убивают гражданских.

Но в Херсонской области, например, мы увидели отличия от Киевской или Харьковской областей. Впервые в Херсоне мы увидели, что в камерах неделями одновременно держали мужчин и женщин. Их не выпускали никуда из помещения площадью 20 м². Даже в туалет женщинам нужно было ходить при мужчинах, и наоборот. Это разновидность пыток.

Также в херсонских застенках происходили круглосуточная видеофиксация и аудиозапись. Как только люди начинали обсуждать деятельность российских военнослужащих или оккупацию, сразу же вбегали российские военнослужащие и жестоко всех избивали.

И третье, что мы зафиксировали впервые, – детские пыточные. Публично я могу сказать об одном парне – Виталии Мухарском, ему 14 лет. Он десять дней находился в одном из херсонских застенков. Его взяли за то, что его дядя сфотографировал сбитую российскую технику. Сначала их обоих избили, потом завязали глаза и отвезли в пыточную.

Первую еду Виталий получил на шестой день. Это были две ложки гречки. Воды им дали пять литров на 13 человек в сутки.

Его дважды выводили на допросы, издевались не физически, а морально. Угрожали уголовной ответственностью за шпионаж. Требовали написать, что он шпион. Через десять дней его и дядю просто выбросили на улицу.

И такие факты не единичны. Сейчас у нас идет расследование нескольких дел в отношении детей и подростков, которых пытали российские военные.

Вообще то, что я увидел в Херсоне – это самые жестокие пытки. Использование тока, избиение молотками. Нашему спортсмену, участвовавшему в составе олимпийской сборной Украины, металлической трубой сломали руки. Говорили при этом, что это для того, чтобы он больше никогда в жизни не выступал за Украину на соревнованиях.

Я думаю, что такая жестокость была вызвана проукраинской позицией херсонцев. Это очень раздражало россиян.

"Возвращать защитников Мариуполя очень трудно"

– Вы писали, что пленных украинцев россияне вывозят из мест содержания якобы на обмен, а затем возвращают в колонии и говорят, что Украина отказывается их менять. Это один из новых видов пыток. Что известно об отношении сейчас к нашим пленникам там? Есть ли какое-то особое отношение к пленным из "Азова", учитывая их значение?

– Общие условия, в которых держат наших военнопленных, не отвечают Женевским конвенциям. А если откровенно, то их держат в холодных помещениях, не дают теплой одежды, средств гигиены. Очень мало еды. Они возвращаются в Украину очень истощенными. В плену их также подвергают пыткам.

Мы надеемся, что сейчас ситуация изменится. Не могу публично говорить пока, с чем это связано.

Мы наблюдали отдельное отношение к "азовцам". Более жесткое. Руководство "Азова" держали отдельно. В общем, скажу, что возвращать всех защитников Мариуполя очень трудно.

- Продолжают ли они так же давить, чтобы украинцы не возвращались?

- Используют такое. Я это трактую как новые методы пыток. Они говорят, что везут на обмен, а потом возвращают со словами: "Украина от вас отказалась".

У нас есть зафиксированный факт, когда мужчину из Мариуполя восемь раз вывозили на обмен и возвращали обратно. Говорили ему, что он негодяй, сдавшийся в плен, и что родные его не ждут.

Когда мне говорят, что кто-то отказывается от возвращения в Украину, я прошу поговорить с ними лично. Этот алгоритм мы прорабатываем с Москальковой. И такой же механизм мы внедряем по отношению к российским военнопленным, если кто-то из них отказывается возвращаться. А такие случаи у нас есть.

– Много таких?

– Не могу публично говорить. Но такие случаи есть.

- Недавно было позорное интервью бывшей так называемой журналистки Панченко с пленным с "Азовстали", которое использовали их пропагандисты. Известно ли, что пленных там заставляют говорить определенные слова против Украины?

- Россиянам для пропаганды нужны определенные видеоматериалы. А когда человек сидит в плену и знает, что в любой момент его могут жестоко избить и даже убить, то на камеру скажет все, что угодно.

Другое дело – это отношение к российским военнопленным. Даже публично один из их военных, вернувшийся в РФ, нашел в себе смелость признать, что к ним в плену хорошо относятся и соблюдают Женевские конвенции.

Как омбудсмен, я посещаю российских военнопленных и смотрю, защищены ли их права. Возможно, украинское общество это не воспримет, но это моя работа, и мы показываем всему миру, что мы отличаемся от россиян.

И если мы так относимся к российским военнопленным, то перед международными организациями я требую зеркального обращения и в отношении наших пленных. Мы ведь делаем им операции, обеспечиваем медицинский осмотр. Я говорю потом: "Сделайте такое и для наших пленных". Сейчас у нас есть повод говорить, что ситуация меняется к лучшему. Больше деталей раскрыть не могу.

В любом случае, в случае международного военного конфликта, четко расписано обращение с военнопленными. Я понимаю, что кому-то такая формулировка не понравится – что я не называю войну войной. Но согласно международному праву такого термина нет. Между собой мы говорим, что у нас война с РФ. А согласно международному праву – это военный конфликт, в котором участвуют две стороны: Россия как агрессор и Украина как страна, в отношении которой произошла незаконная агрессия.

Ситуация в отношении пленных меняется к лучшему, говорит Дмитрий Лубинец

"Детей принудительно вывозят, чтобы в будущем использовать против Украины"

- Вы писали, что удалось вернуть из России еще трех детей…

- Трех детей мы вернули 18 декабря, одного мальчика — 19 декабря. И даже в ту минуту, когда мы с вами общаемся, у нас происходят процессы возвращения наших граждан.

- Это прекрасно. Всего там более 13 тысяч детей. С какой целью, по-вашему, россияне их вывозят? Знаете ли вы что-то об усыновлении наших детей в РФ?

– Россия вывезла на свою территорию сотни тысяч детей. 13 тысяч – это согласно данным онлайн-портала "Дети войны", которые удалось верифицировать.

Россия знает, что дети – это будущее любого государства. Россияне принудительно их вывозят, чтобы в будущем использовать против Украины. Они упростили процедуру усыновления наших детей. В этом участвует практически все высшее руководство РФ.

Украинских детей привлекают к "юнармии", это так называемые подразделения военного образования, где украинским детям рассказывают, что они никогда не были украинцами, что их "кормили" пропагандой, что они "новоросы", что их родной язык — русский и им нужно бороться против фашистской идеологии.

По мнению россиян, они в будущем должны стать военными и воевать против Украины. Это пример того, как на самом деле Россия "хочет" окончания войны. А для нас конец войны – это возвращение всех территорий (и Крыма тоже), гарантии безопасности от наших партнеров, в идеале – наше вступление в НАТО или новый военный союз и возвращение всех наших пленных и гражданских заложников.

Потому что в России будут меняться президенты, правительства, но колониальная политика по отношению к Украине будет оставаться. Всю нашу историю они пытались оккупировать и уничтожить нас. Уничтожение УНР, Голодомор… Россия не меняется.

- Что касается Крыма, какая ситуация с крымскими татарами, которых принудительно отправляли на войну против Украины?

- Ситуация с принудительной мобилизацией не изменилась. В этом контексте мы должны работать над юридическими вариантами, когда гражданин любого государства добровольно сдался в плен и сообщил, что его принудительно мобилизовали. В таком случае требуется процедура отсрочки наказания, пока идет расследование. Сейчас мы работаем над вопросами принудительной мобилизации. И это не только в отношении крымских татар, но и в отношении коренных народов РФ. У нас работают телефоны "горячей линии", телефоны доверия, поэтому стоит сдаваться в плен и мы как государство обеспечим, чтобы пленники были в безопасности.

- Руководитель СБУ Малюк и советник главы ОП Подоляк предполагают, что есть возможность обмена Богуслаева на наших военных. До этого подобный обмен происходил с Медведчуком. Обсуждается ли это с российской стороной?

– Нюансы я сказать не могу, чтобы не усложнять процесс возвращения наших героев и героинь домой. Но мы готовы общаться со многими заинтересованными лицами, желающими от нас как от государства получить каких-то граждан иностранных государств.

Что касается Богуслаева, то у нас установлен факт, что у него есть российское гражданство. Возвращать граждан РФ мы можем.