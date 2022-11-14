Операция отступления происходила под прикрытием операции по "эвакуации" гражданского населения

Давайте не искать зраду там, где ее нет.

А именно, почему московиты так быстро оставили правый берег Днепра на Херсонщине — то есть, почему так мало времени между официальным заявлением о выходе и тем, что наши силы зашли в оставленные врагом территории. Отдельный вопрос — почему так мало техники/БК, которые враг оставил в противовес событиям на Харьковщине в сентябре 2022. Или почему врага не уничтожали на переправах.

Начать следует с того, что хоть наш враг стратегически глуп, но не настолько, чтобы не учиться вообще на своих ошибках. Московиты изучили для себя урок Балаклейско-Купянской наступательной операции сил обороны Украины и к отступлению из Херсона готовились более системно.

Фактически операция отступления происходила под прикрытием операции по "эвакуации" (фактически депортации) гражданского населения. По сути гражданское население Украины стало живым щитом для сил и средств Московии. Разумеется, никто из политического или военного руководства Украины не мог отдать приказ о поражении переправ, когда на них находились гражданские вперемешку с войсками Московии.

Поэтому неудивительно, что завершение "эвакуации" гражданских совпало с публичным заявлением об отступлении группировки Московии.

Поэтому так мало восторженной вражеской техники и БК, пленных и отсутствие поражения на переправах. А также именно поэтому прошло всего 2 дня от заявления врага об уходе, до того, что силы обороны Украины зашли в Херсон. Хотя тот же генерал Милли рассказывал, что выведение группировки в 20-30К займет значительное количество времени. Основные силы московиты вывели в 9.11, прикрываясь гражданскими украинцами как живым щитом, делая невозможным поражение переправ с нашей стороны.

Источник: Facebook-страница Николая Белескова.