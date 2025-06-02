Родился в Украине, но стал звездой советских дискотек: как умер автор хита "Девчонка-девчоночка" Женя Белоусов

В этот день, 2 июня 1997 года, умер автор хита "Девчонка-девчоночка" Женя Белоусов

Женя Белоусов — известный советский и российский артист, который родился в Харьковской области. Он прожил яркую и насыщенную, но короткую жизнь, успел выпустить несколько хитовых песен и умер 2 июня 1997 года. Под его хиты в советское время зажигали на дискотеках, они были на слуху и очень нравились тогдашней молодежи.

"Телеграф" в годовщину смерти расскажет, как в 32 года умер звезда советских дискотек Женя Белоусов, и как выглядит его могила.

Женя Белоусов — что о нем известно

Евгений Викторович Белоусов, более известный как Женя Белоусов, родился 10 сентября 1964 года в селе Жихар Харьковской области. Когда ему и его брату-близнецу Саше было около 2 месяцев, родители переехали в российский Курск.

Женя с детства проявлял интерес к музыке, учился в музыкальной школе. Также получил техническое образование в училище по специальности "слесарь-ремонтник". Когда мальчику было 10 лет, его сбила машина, он получил тяжелую черепно-мозговую травму. в будущем эта травма стала одной из причин ранней смерти артиста.

Женя Белоусов за свою короткую жизнь выпустил несколько хитовых песен, под которые на дискотеках зажигала советская молодежь. Среди самых популярных хитов — "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Алешка", "Девчонка-девчоночка", "Вечерок-вечерочек", "Вечером на лавочке" и другие.

Как умер Женя Белоусов?

В конце марта 1997 года Женя Белоусов был госпитализирован в Склифосовский институт с приступом острого панкреатита. Родные артиста рассказывали, что он долгое время истощал себя диетами в попытках похудеть, мог не есть неделями, несмотря на уговоры близких. Также во время приступа сказалась травма головы, полученная в детстве — она могла спровоцировать инсульт.

В конце апреля 1997 года Белоусову провели операцию из-за этого инсульта. После нее он прожил еще около месяца и скончался в ночь с 1 на 2 июня 1997 года.

Известно, что похоронили Женю Белоусова на Кунцевском кладбище в Москве. На его могиле спустя время установили памятник, на котором написано: "Короткая жизнь. Яркий след. Долгая память".

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