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Народився в Україні, але став зіркою радянських дискотек: як помер автор хіта "Девчонка-девчоночка" Женя Білоусов

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Женя Білоусов колись був популярним поп-артистом, але помер у 32 роки Новина оновлена 02 червня 2025, 12:36
Женя Білоусов колись був популярним поп-артистом, але помер у 32 роки. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня, 2 червня 1997 року, помер автор хіта "Девчонка-девчоночка" Женя Білоусов

Женя Білоусов — відомий радянський та російський артист, який народився у Харківській області. Він прожив яскраве та насичене, але коротке життя, встиг випустити кілька хітових пісень та помер 2 червня 1997 року. Під його хіти за радянських часів запалювали на дискотеках, вони були на слуху і дуже подобалися тодішній молоді.

"Телеграф" у річницю смерті розповість, як у 32 роки помер зірка радянських дискотек Женя Білоусов, і як виглядає його могила.

Женя Білоусов — що про нього відомо

Євген Вікторович Білоусов, більш відомий як Женя Білоусов, народився 10 вересня 1964 року у селі Жихар Харківської області. Коли йому та його братові-близнюкові Сашку було близько 2 місяців, батьки переїхали до російського Курська.

Женя з дитинства виявляв інтерес до музики, навчався у музичній школі. Також здобув технічну освіту в училищі за спеціальністю "слюсар-ремонтник". Коли хлопчику було 10 років, його збила машина, він отримав тяжку черепно-мозкову травму. У майбутньому ця травма стала однією із причин ранньої смерті артиста.

Женя Білоусів

Женя Білоусов за своє коротке життя випустив кілька хітових пісень, під які на дискотеках запалювала радянська молодь. Серед найпопулярніших хітів — "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Алешка", "Девчонка-девчоночка" та інші.

Як помер Женя Білоусов?

Наприкінці березня 1997 року Женя Білоусов був госпіталізований до Скліфосовського інституту з нападом гострого панкреатиту. Рідні артиста розповідали, що він довгий час виснажував себе дієтами у спробах схуднути, міг не їсти тижнями, незважаючи на вмовляння близьких. Також під час нападу далася взнаки травма голови, отримана в дитинстві — вона могла спровокувати інсульт.

Женя Білоусів

Наприкінці квітня 1997 року Білоусову провели операцію через цей інсульт. Після неї він прожив ще близько місяця і помер у ніч із 1 на 2 червня 1997 року.

Женя Білоусів

Відомо, що поховали Женю Білоусова на Кунцевському кладовищі у Москві. На його могилі згодом встановили пам’ятник, на якому написано: "Коротке життя. Яскравий слід. Довга пам’ять".

Женя Білоусов, могила

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила зірки "Моєї прекрасної няні" Любові Поліщук. Незвичайний пам’ятник із богемського кришталю.

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#Співак #Могила #Женя Білоусов