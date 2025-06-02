Народився в Україні, але став зіркою радянських дискотек: як помер автор хіта "Девчонка-девчоночка" Женя Білоусов

Цього дня, 2 червня 1997 року, помер автор хіта "Девчонка-девчоночка" Женя Білоусов

Женя Білоусов — відомий радянський та російський артист, який народився у Харківській області. Він прожив яскраве та насичене, але коротке життя, встиг випустити кілька хітових пісень та помер 2 червня 1997 року. Під його хіти за радянських часів запалювали на дискотеках, вони були на слуху і дуже подобалися тодішній молоді.

"Телеграф" у річницю смерті розповість, як у 32 роки помер зірка радянських дискотек Женя Білоусов, і як виглядає його могила.

Женя Білоусов — що про нього відомо

Євген Вікторович Білоусов, більш відомий як Женя Білоусов, народився 10 вересня 1964 року у селі Жихар Харківської області. Коли йому та його братові-близнюкові Сашку було близько 2 місяців, батьки переїхали до російського Курська.

Женя з дитинства виявляв інтерес до музики, навчався у музичній школі. Також здобув технічну освіту в училищі за спеціальністю "слюсар-ремонтник". Коли хлопчику було 10 років, його збила машина, він отримав тяжку черепно-мозкову травму. У майбутньому ця травма стала однією із причин ранньої смерті артиста.

Женя Білоусов за своє коротке життя випустив кілька хітових пісень, під які на дискотеках запалювала радянська молодь. Серед найпопулярніших хітів — "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Алешка", "Девчонка-девчоночка" та інші.

Як помер Женя Білоусов?

Наприкінці березня 1997 року Женя Білоусов був госпіталізований до Скліфосовського інституту з нападом гострого панкреатиту. Рідні артиста розповідали, що він довгий час виснажував себе дієтами у спробах схуднути, міг не їсти тижнями, незважаючи на вмовляння близьких. Також під час нападу далася взнаки травма голови, отримана в дитинстві — вона могла спровокувати інсульт.

Наприкінці квітня 1997 року Білоусову провели операцію через цей інсульт. Після неї він прожив ще близько місяця і помер у ніч із 1 на 2 червня 1997 року.

Відомо, що поховали Женю Білоусова на Кунцевському кладовищі у Москві. На його могилі згодом встановили пам’ятник, на якому написано: "Коротке життя. Яскравий слід. Довга пам’ять".

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