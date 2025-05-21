Незвичайний пам’ятник із богемського кришталю: як виглядає могила зірки "Моєї прекрасної няні" Любові Поліщук

Цього дня 21 травня 2025 року актрисі могло б виповниться 76 років

Любов Поліщук — відома радянська та російська актриса, яка прославилася роллю у популярному серіалі "Моя прекрасна няня". Цього дня, 21 травня, зірці могло б виповнитись 76 років, проте вона померла у 2006 році.

"Телеграф" розповість, що відомо про смерть актриси та як виглядає її могила.

Любов Поліщук — як вона померла

Актриса Любов Поліщук народилася в Омську 21 травня 1949 року. Свою кар'єру розпочинала, як артистка Московського мюзик-холу. У кіно дебютувала в 1974 році, зігравши епізодичну роль у фільмі "Шпак і Ліра". Велика популярність до Поліщук прийшла після зйомок у фільмі "12 стільців", де їй дісталася епізодична, але дуже яскрава роль.

У серіалі "Моя прекрасна няня", який був популярним і в Україні, Любов Поліщук знімалася в період з 2004 до 2006 року. Там вона грала харизматичну Любов Прутковську, яка є матір’ю головної героїні Вікторії. І ця роль стала останньою у її кар’єрі.

На початку 2000-х у Поліщук було діагностовано онкологічне захворювання, яке вразило хребет. Актрисі зробили операцію, і вона деякий час проходила реабілітацію в Ізраїлі. Після цього вона повернулася до зйомок, проте сильний біль у хребті продовжувався.

Колеги зі знімального майданчика навіть не здогадувалися, що Любов Поліщук хвора на рак, бо вона аж ніяк не демонструвала цього. Актриса приймала ліки та продовжувала зніматися в кіно та серіалах.

Проте у 2006 році онкологія забрала її життя. У 57 років у неї стався гіпертонічний криз на тлі раку, це й стало причиною смерті актриси.

Могила Поліщук — як вона виглядає

Як і багатьох інших російських знаменитостей, Любов Поліщук поховали на Троєкурівському цвинтарі. Через короткий час на могилі актриси побували вандали, які осквернили її та розбили табличку з її ім’ям. За два роки на могилі встановили незвичайний пам’ятник.

Він являє собою високу колону, нагорі якої стоїть бюст актриси, виконаний з богемського кришталю. Виглядає такий пам’ятник дуже ефектно. А внизу доповнюють композицію три таблички, на яких вказані дати життя та смерті, звання Народної артистки та намальовані квіти.

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