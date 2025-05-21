Необычный памятник из богемского хрусталя: как выглядит могила звезды "Моей прекрасной няни" Любови Полищук

В этот день 21 мая 2025 года актрисе могло бы исполнится 76 лет

Любовь Полищук — известная советская и российская актриса, которая прославилась ролью в популярном сериале "Моя прекрасная няня". В этот день, 21 мая, звезде могло бы исполнится 76 лет, однако она умерла в 2006 году.

"Телеграф" расскажет, что известно о смерти актрисы и как выглядит ее могила.

Любовь Полищук — как она умерла

Актриса Любовь Полищук родилась в Омске 21 мая 1949 года. Свою карьеру начинала, как артистка Московского мюзик-холла. В кино дебютировала в 1974 году, сыграв эпизодическую роль в фильме "Скворец и Лира". Большая популярность к Полищук пришла после съемок в фильме "12 стульев", где ей досталась эпизодическая, но очень яркая роль.

В сериале "Моя прекрасная няня", который был популярный и в Украине, Любовь Полищук снималась в период с 2004 по 2006 год. Там она играла харизматичную Любовь Прутковскую, которая матерью главной героини Виктории. И эта роль стала последней в ее карьере.

В начале 2000-х у Полищук было диагностировано онкологическое заболевание, которое поразило позвоночник. Актрисе сделали операцию и она некоторое время проходила реабилитацию в Израиле. После этого она вернулась к съемкам, однако сильные боли в позвоночнике продолжались.

Коллеги по съемочной площадке даже не догадывались, что Любовь Полищук больна раком, потому что она никоим образом не показывала этого. Актриса принимала лекарства и продолжала сниматься в кино и сериалах.

Однако в 2006 году онкология забрала ее жизнь. В 57 лет у нее случился гипертонический криз на фоне рака, это и стала причиной смерти актрисы.

Могила Полищук — как она выглядит

Как и многих других российских знаменитостей Любовь Полищук похоронили на Троекуровском кладбище. Спустя короткое время на могиле актрисы побывали вандалы, которые осквернили ее и разбили табличку с ее именем. Спустя два года на могиле установили необычный памятник.

Он являет собой высокую колонну, наверху которой стоит бюст актрисы, выполненный из богемского хрусталя. Выглядит такой памятник весьма эффектно. А внизу дополняют композицию три таблички, на которых указаны даты жизни и смерти, звание Народной артистки и нарисованы цветы.

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