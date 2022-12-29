Россияне похитили студентку с Херсонщины и заставили "покаяться" на камеру. Вот ее история

Родные надеются, что огласка поможет освободить украинку

В российском плену отметила свой 21-й день рождения студентка Херсонского государственного университета Аня Ельцова. Оккупанты удерживают будущую учительницу младших классов уже месяц, обвиняя в помощи ВСУ, и обещают за это строго наказать. Родные, знакомые, представители вуза шокированы очередным преступлением россиян в отношении гражданских лиц и надеются, что огласка поможет освободить украинку.

Несмотря на постепенную деоккупацию Херсонщины, село Балашово и другие населенные пункты Ивановского района пока находятся под контролем россиян. "Вошли" захватчики сюда еще в начале полномасштабного вторжения и в первую очередь пытались разыскать и задержать атошников, патриотически настроенных сельчан. Затем некоторое время они местное население не трогали, но, когда часть области освободили, вернулись к террору. Его жертвой стала Аня Ельцова – студентка последнего курса ХГУ.

- У Ани в конце ноября была практика, она проходила ее онлайн, но в селе, где она живет, возникли проблемы со связью и Интернетом, поэтому она поехала к бабушке в село Агайманы. Гостила там несколько дней, должна была возвращаться домой, но днем 29 ноября в дом ворвались военные, — об этом "Телеграфу" рассказали родственники девушки, находящиеся на подконтрольной Украине территории. – Они подъехали на двух машинах, хозяйку и ее двух внучек (у бабушки находилась и двоюродная сестра Ани) развели по разным комнатам и начали допрашивать. Посмотрели и мобильные телефоны, у Ани будто бы нашли то, что расценили как поддержку украинской армии. Один из военных говорил, что ее деятельность давно "мониторили".

На своей странице в Instagram Аня радовалась освобождению Херсона, а через две недели попала в плен

Студентку россияне забрали с собой, больше семья ее не видела. Только однажды Аня дала о себе знать – это произошло через несколько дней после похищения. В коротком телефонном разговоре она успела сказать: "Со мной все хорошо, меня кормят, никто не обижает, не трогает". Но цена этих слов стала ясна позже – за несколько дней до Нового года девушка стала "героиней" в российских СМИ. В новостях она представлена как жительница Херсонской области, которая "передавала украинской стороне координаты расположения личного состава ВС россии".

Во всех новостных лентах росСМИ есть сообщения о задержании жительницы Херсонской области

- Выложено видео, в котором Аня говорит о том, что считает свои действия ошибочными, и признает, что они могли бы привести к гибели людей. У нее там есть такая фраза: "Это тоже чьи-то дети, чьи-то мужья, чьи-то родители, я могла бы их убить". Но неизвестно, что предшествовало этой съемке, – отмечают родственники девушки. – На лице, попавшем в кадр, не видно следов побоев, но заметно, что Аня накануне плакала, голос дрожит. В какой-то момент она поднимает руку к глазам, пытаясь остановить слезы. Еще такое впечатление сложилось, что она читает какой-то текст, потому что смотрит все время вниз.

Где сейчас находится Аня и в каком она состоянии, пока не известно. Возможности остающейся в оккупации семьи что-то выяснить о судьбе девушки ограничены. Россияне традиционно не признают факт похищения и никакой информации родителям не предоставляют.

Кроме того, через пропагандистские Тг-каналы они продвигают месседж о том, что якобы поисками студентки никто не занимается и не существует никаких доказательств, что ее взяли в плен.

Похищения не было? Но как тогда девушка попала в руки россиян?

Горе-писак удивляет, что об исчезновении Ани сообщает в социальных сетях ректор университета, где она учится, а не ее родители. Но понятно, что его пост только один из многих, информацию распространяют все, кто знал студентку.

В украинских пабликах, несмотря на заявления россиян, пишут об исчезновении девушки

- Было обращение и в Национальное информационное бюро, и в другие инстанции. О случившемся с Аней мы рассказали также известной ведущей Кате Осадчей, которая создала проект "Знайти своїх", информация о ней уже есть на сайте, на днях сюжет должен выйти на телевидении, – говорят родственники девушки. – Мы просим всех приcоединиться к огласке, потому что не можем передать шок, возмущение и страшную боль, которую испытывают родители Ани.

Аня Ельцова есть в базе проекта "Знайти своїх", который помогает украинцам находить информацию о родных

Незаконные задержания людей, как и в случае Ани Ельцовой, в Херсонской области носят массовый характер, этот регион вместе с Запорожской областью является лидером по количеству гражданских, которых оккупанты лишают свободы. Среди них есть и чиновники, и местные депутаты, и бывшие правоохранители, и священнослужители, и бизнесмены. При этом действует враг по традиционной схеме – устраивает психологическую пытку, запугивает и пытает пленных, чтобы получить нужные признания.

Один из примеров – несколько жителей Мелитополя, среди которых и опытный спасатель Борис Клещев. Мужчины стали фигурантами уголовного дела и также на камеру раскаялись в "диверсионной деятельности".

Что касается коллег Ани, то наиболее известна история учительницы математики и информатики с Черниговщины Виктории Андруши. Молодую женщину также забрали из собственного дома и держали несколько месяцев на территории россии. Домой она вернулась только через полгода.