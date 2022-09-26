«Сестру выкрали прямо из дома»: учительница Виктория Андруша уже полгода находится в плену у россиян

Семья Виктории Андруши пытается выяснить, где она и жива ли

Семья учительницы Виктории Андруши, которую россияне выкрали еще весной из родительского дома на Черниговщине, до сих пор не знает о ее судьбе. На днях российские правозащитники распространили информацию о том, что им в руки попало письмо от украинского педагога. Весточку должны передать на родину, но и она не дает понимания, где содержат молодую женщину.

"Перевернули в доме все – был полноценный обыск"

На волне радости от массового обмена пленных, в числе которых и героические защитники "Азовстали", слышны и голоса родных тех военных и гражданских, кто пока остается в руках россиян. Среди похищенных — Виктория Андруша, учительница математики и информатики Броварского лицея № 5 им. Василия Стуса. Последний раз семья видела ее 25 марта, когда в их дом в селе Старый Быков Черниговской области ворвались вооруженные россияне.

- Сестра живет в Броварах, но, когда город начали обстреливать, она поехала к родителям в Старый Быков, — рассказала "Телеграфу" Ольга – сестра Виктории. – Думала, что там будет безопаснее. Оказалось, наоборот. Уже на следующий день после ее приезда, 27 февраля, село было оккупировано. Людей не трогали до того времени, как россияне начали отводить технику от Киева. Тогда какие-то новые военные появились. В один из дней они пошли по дворам, искали оружие, солдат, не знаю даже, что. У родителей рыскали везде – залезли в погреб, на чердак, в сарай, ковырялись в сене и соломе. Перевернули в доме все – был полноценный обыск.

Ничего особенного рашисты не нашли, но отобрали у хозяев и их дочери телефоны, ноутбук, личные вещи, а ее саму увели. Якобы из-за того, что молодая женщина сообщала ЗСУ о передвижении российских войск. Больше Викторию семья не видела.

Сестра Виктории опубликовала в соцсетях просьбу помочь найти сестру

— Как можно было собирать информацию, если, по словам мамы, они месяц не выходили за ворота, и повсюду были оккупанты, — говорит Ольга. – Но им ничего не докажешь. Они даже к ботинкам Викиным прицепились, вроде те похожи на берцы, а у нас в таких даже дети ходят. В тот день еще моего дядю и соседа забрали, держали отдельно от Вики и вскоре отпустили. Маму допросили, и она вернулась домой, потом забрали еще раз. Освободили ее из подвала односельчане 31 марта, когда в село зашла наша армия. Тогда мы от ребят, которых тоже удерживали россияне, узнали, что Вики на тот момент уже несколько дней в селе не было. Они поняли из разговоров оккупантов, что ее вывезут за пределы Украины.

В Курском СИЗО говорила только по-украински, чем очень бесила россиян

Позже семья Виктории получила только одну зацепку. Пленные, которые вернулись домой после обмена, рассказали: она находилась вместе с другими украинскими в СИЗО в российском Курске.

- В каком Вика состоянии, как к ней относятся, мы не знаем, — отмечает Ольга. – Один из военнослужащих нам тогда сказал: "Там несладко всем!" Единственное, на что еще обратили внимание ребята: Вика разговаривала с россиянами исключительно на украинском языке, чем их очень бесила. Подчеркивала, что она украинка, заявляла о своих правах, что ее, согласно Женевской конвенции, не могут удерживать, потому что она гражданская и ничего противоправного не совершила.

Родные Виктории, добиваясь ее освобождения, обратились во все возможные инстанции. Вмешалась в ситуацию и Human Rights Watch (неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека). Ее представители отмечают: случай с педагогом с Черниговщины квалифицируется как "насильственное исчезновение".

- россия должна немедленно признать факт задержания Виктории Андруши и предоставить информацию о ее местонахождении и о юридических основаниях для ее задержания, — говорилось в сообщении на сайте Human Rights Watch в середине июня. — российские власти должны освободить Викторию и позволить ей вернуться в Украину, а до тех пор они должны неукоснительно соблюдать ее права. В частности, будучи гражданским лицом, она имеет право самостоятельно выбрать себе адвоката.

По данным организации, интересы украинской учительницы взялась представлять российская правозащитница Ирина Бирюкова. Но ее попытка еще в конце апреля встретиться с Викторией в СИЗО, на которое указали освобожденные пленные, не имела успеха. После консультации начальника изолятора с кем-то в телефонном режиме он сообщил адвокату, что "среди подозреваемых или обвиняемых ее нет".

- Насколько мы знаем, Бирюкова несколько раз пыталась попасть в этот изолятор, но ответ всегда была один, — говорит сестра Виктории Ольга. – Возможно, ее и нет в Курске.

О Виктории упоминала в постах и интервью, вышедших несколько дней назад, основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она комментировала информацию о задержании учителей-соотечественников на освобожденных украинских территориях (как сообщалось, она не соответствует действительности) как шанс для Андруши побыстрее попасть домой.

Также правозащитница отмечала, что ей известно о десятках задержанных гражданских украинцев.

- Они были похищены в марте в Киевской области, это Буча прежде всего, Гостомель, Ирпень, также Волноваха и Черниговская область, — перечисляет правозащитница в эфире Breakfast Show. – Это медики, это учителя, просто гражданский специалисты. Среди них было много людей, которые были дома, не военнообязанные – инвалиды, подростки, женщины. Главой и сердцем этой группы стала как раз учительница Виктория Андруша. Мы знаем порядка 40 имен, фамилий, подробности их похищения.

Пост правозащитницы в соцсетях

Правозащитница добавляет, что неофициальным признанием факта удержания на территории россии граждан Украины можно считать письма, попавшие в распоряжение Красного Креста.

— Письма были в мешке "Почта России", без марок и обратного адреса, — отмечает Ольга Романова. – Люди пишут по-русски, даже те, кто по-русски не говорил. Многие письма под диктовку, но все узнали почерк. Виктория Андруша написала большое письмо, но с отметкой "прошедшее цензуру", без указания места, где она находится, просто, что она жива, здорова. А кто-то несколько строк написал.

Говоря о десятках задержанных гражданских украинцев, правозащитница Ольга Романова упомянула и Викторию Андрушу

Сестра Виктории Ольга сообщила "Телеграфу", что письмо до ее семьи не дошло. Так что пока родные остаются в неведении о ее судьбе.

— Все, к кому мы обращаемся, говорят, что нужно ждать, — отмечает Ольга. – Мы следим за обменами, нам звонят и приезжают репортеры, но огласка не помогает. Мы не понимаем, зачем россиянам Вика и такие люди, как она. Сестра — обыкновенный учитель, которая жила своим делом. Она очень любит математику, много занимается репетиторством. У нее даже не оставалось времени на себя! Мы очень надеемся, что она вернется домой.