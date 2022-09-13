Задержание учителей-россиян на Харьковщине оказалось фейком: кто его вбросил и зачем

Историю про учителей в Купянске комментировали даже власти

Во вторник, 13 сентября, на 202 день полномасштабного вторжения рф в Украине развенчали фейк о том, что в ходе деоккупации Харьковщины были якобы задержаны российские учителя.

Соответствующее заявление сделала журналистка Ирина Ромалийская в Facebook. Она уточнила информацию в Офисе генерального прокурора.

10 сентября 24-й канал со ссылкой на источники в разведке сообщил, что оккупанты просто оставили в Купянске завезенных из россии учителей. На следующий день в telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко появились сообщения о том, что в Харьковской области были задержаны российские учителя. Позднее Страна.юа даже привела комментарий вице-премьера Ирины Верещук о том, что российских учителей могут судить по статье 438 УКУ (Нарушение законов и обычаев войны).

Ромалийская отметила, что в Офисе генерального прокурора ничего не знают о задержании российских учителей на оккупированных территориях. При этом Следственный комитет россии решил завести уголовное дело после сообщений о том, что российским учителям на освобожденных от оккупации территориях в Харьковской области грозят большие сроки лишения свободы.

"Я не знаю, кто и зачем, запустил этот фейк. Украинская сторона для того, чтобы запугать других российских учителей, желающих ехать? Возможно. Но тогда не понимаю, как в этой цепочке появилась "Страна". Российское ИПСО (информационно-психологическая операция), чтобы, например, россиянам ударить по еще одной скрепе – "учителям"? Или там, например, чтобы русским либералам показать страшных бендеровцев? Я действительно не понимаю", — отметила журналистка.

Ранее правозащитница Ольга Романова заявила, что россия похитила около сотни украинских учителей.

В начале сентября "Телеграф" разъяснял, могут ли мобилизовать учителей во время учебного года.