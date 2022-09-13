Правозащитница Ольга Романова полагает, что украинцев могут обменять на задержанных российских учителей

Про пленных учителей

Это Виктория. Ей 25 лет, она учительница математики из Черниговской области. Виктория Андруша.

Она была похищена российскими военными в конце марта. Таких, как она, в России около сотни, а может, и больше. Мы знаем личные данные примерно 40 человек. Весной они содержались в разных СИЗО, где сейчас — неизвестно. Многочисленные попытки передать им лекарства, средства гигиены и т. д. не удались. На все адвокатские запросы во все мыслимые инстанции ответ один — "Ихтамнет".

Но они там есть. Недавно несколько семей таких пленных получили от них письма. Копии этих писем у нас есть. Они были в мешке "Почта России", без марок и обратного адреса. В письмах не упоминается место, где они находятся, но понятно, что это место лишения свободы. Семьям разрешили написать ответ, передадут ли — ХЗ. Письма привез в Украину Красный крест.

А теперь о задержанных в Украине российских учителях.

Око за око?

Нет.

Они приперлись на оккупированную землю зарабатывать деньги. Это раз.

Украинская сторона сразу сообщила, что задержала их. Безо всяких "Ихтамнет".

Зато я очень надеюсь, что у Виктории Андруши появился шанс вернуться домой. И у многих других гражданских заложников, которые неизвестно на каком основании содержатся в российских тюрьмах.

Я, конечно, все еще верю, что в российских школах работают еще учителя, которые не участвуют в фальсификациях выборов, не выстраивают из детей новые свастики, не льют им на головы военную пропаганду и не формируют классы ФСИН. Но что-то давно про таких не слышно, написала Ольга Романова.