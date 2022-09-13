Правозахисниця Ольга Романова вважає, що українців можуть обміняти на затриманих російських вчителів

Про полонених вчителів

Це Вікторія. Їй 25 років, вона вчителька математики із Чернігівської області. Вікторія Андруша.

Вона була викрадена російськими військовими наприкінці березня. Таких, як вона, у Росії близько сотні, а може, й більше. Ми знаємо особисті дані приблизно 40 людей. Навесні вони утримувалися у різних СІЗО, де зараз — невідомо. Численні спроби передати їм ліки, засоби гігієни тощо не вдалися. На всі адвокатські запити в усі можливі інстанції відповідь одна — "Іхтамнєт".

Але вони там є. Нещодавно кілька сімей таких полонених одержали від них листи. Копії цих листів ми маємо. Вони були в мішку "Пошта Росії", без марок та зворотної адреси. У листах не згадується місце, де вони знаходяться, але зрозуміло, що це місце позбавлення волі. Сім’ям дозволили написати відповідь, чи передадуть — ХЗ. Листи привіз до України Червоний хрест.

А тепер про затриманих в Україні російських вчителів.

Око за око?

Ні.

Вони приперлися на окуповану землю заробляти гроші. Це по-перше.

Українська сторона одразу повідомила, що затримала їх. Без будь-яких "Іхтамнєт".

Зате я сильно сподіваюся, що у Вікторії Андруші з’явився шанс повернутися додому. І у багатьох інших цивільних заручників, які невідомо на якій підставі утримуються у російських в’язницях.

Я, звичайно, все ще вірю, що в російських школах працюють ще вчителі, які не беруть участь у фальсифікаціях виборів, не вибудовують із дітей нові свастики, не ллють їм на голови воєнну пропаганду та не формують класи ФСВП. Але щось давно про таких не чути, пише Ольга Романова.