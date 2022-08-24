З берега моря до Сибіру: стала відома доля насильно вивезених до росії українських дітей

Окупанти відправляють дітей за тисячі кілометрів від дому після того, як його зруйнували

За час окупації частини півдня та сходу України росія вивезла з нашої країни безліч дітей у глибинку росії. Окупанти влаштовують їх там у прийомні сім’ї. Дітей не лише усиновлюють за прискореною процедурою, а й активно переучують, щоб вони "відповідали" російським програмам у школах та садах.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що понад тисячу дітей із захопленого Маріуполя вже вивезли та усиновили у Тюмені, Іркутську, Кемерові, Алтайському краї — різних частинах Сибіру. Також ще близько трьохсот дітей готують до усиновлення. Тим, хто бере у родину українську дитину російський уряд виплачує "премію". Це підтвердили джерела у російському уряді.

Наголошується, що примусова передача дітей з наміром знищити повністю або частково національну належність є порушенням Конвенції про запобігання геноциду. Крім усиновлення, також практикується вивезення дітей до росії нібито для участі в освітніх програмах для молоді. Відомо про щонайменше 30 таких дітей.

Окрім дітей, депортують і дорослих. Але якщо їм достатньо повідомити про насильне вивезення українській владі та прийти до кордону, щоб їх пропустили назад в Україну, то дітей після усиновлення практично неможливо буде забрати назад. Зазначимо, що дітям нібито сиротам з України надають громадянство в спрощеному порядку.