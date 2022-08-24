С берега моря в Сибирь: стала известна судьба насильно вывезенных в россию украинских детей

Оккупанты отправляют детей за тысячи километров от дома, после того как его разрушили

За время оккупации части юга и востока Украины, россия вывезла из нашей страны множество детей в глубинку рф. Оккупанты устраивают их там в приемные семьи. Детей не только усыновляют по убыстренной процедуре, но и активно переучивают, чтобы они "соответствовали" российским программам в школах и садах.

Аналитики Института изучения войны сообщают, что более тысячи детей из захваченного Мариуполя уже вывезли и усыновили в Тюмени, Иркутске, Кемерове, Алтайском крае — разных частях Сибири. Также еще около трехсот детей готовят к усыновлению. Тем, кто берет в семью украинского ребенка российское правительство выплачивает "премию". Это подтвердили источники в российском правительстве.

Отмечается, что принудительная передача детей с намерением уничтожить полностью или частично национальную принадлежность является нарушением Конвенции о предупреждении геноцида. Кроме усыновления также практикуется вывоз детей в россию якобы для участия в образовательных программах для молодежи. Известно о не менее 30 таких детях.

Кроме детей депортируют и взрослых. Но если им достаточно сообщить о насильном вывозе украинским властям и прийти к границе, чтобы их пропустили обратно в Украину, то детей после усыновления практически невозможно будет забрать обратно. Отметим, что детям якобы сиротам из Украины в россии предоставляют гражданство в упрощенном порядке.