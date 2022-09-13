Затримання вчителів-росіян на Харківщині виявилось фейком: хто його вкинув і навіщо

Історію про вчителів у Куп’янську коментувала навіть влада

У вівторок, 13 вересня, на 202-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні розвінчали фейк про те, що в ході деокупації Харківщини були нібито затримані російські вчителі.

Відповідну заяву зробила журналістка Ірина Ромалійська у Facebook. Вона уточнила інформацію в Офісі генерального прокурора.

10 вересня 24 канал з посиланням на джерела в розвідці повідомив, що окупанти просто залишили в Куп’янську завезених з рф вчителів. Наступного дня у telegram-каналі нардепа Олексія Гончаренка з’явилися повідомлення про те, що у Харківській області було затримано російських вчителів. Пізніше Страна.юа навіть привела коментар віцепрем’єра Ірини Верещук про те, що російських вчителів можуть судити за статтею 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

Ромалійська зазначила, що в Офісі генерального прокурора нічого не знають про затримання російських учителів на окупованих територіях. При цьому Слідчий комітет рф вирішив порушити кримінальну справу після повідомлень про те, що російським вчителям на звільнених від окупації територіях на Харківщині загрожують великі терміни позбавлення волі.

"Я не знаю, хто і навіщо, запустив цей фейк. Українська сторона для того, щоб залякати інших російських вчителів, які хочуть їхати? Можливо. Але тоді не розумію, як в цьому ланцюжку з'явилася "Страна". Російське ІПСО (інформаційно-психологічна операція), щоб, наприклад, росіянам вдарити по ще одній скрєпі — "вчителях"? Чи там, наприклад, щоб російським лібералам показати страшних бендерівців? Я реально не розумію", — зазначила журналістка.

Раніше правозахисниця Ольга Романова заявила, що росія викрала близько сотні українських вчителів.

На початку вересня "Телеграф" пояснював, чи можуть мобілізувати вчителів під час навчального року.