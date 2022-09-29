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В канун Дня учителя педагог Виктория Андруша освобождена из плена

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктория Андруша освобождена из российского плена Новость обновлена 29 сентября 2022, 19:47
Виктория Андруша освобождена из российского плена

В четверг, 29 сентября, радость пришла еще к шести семьям пленных украинцев, среди них и семья Виктории Андруши – учительницы математики и информатики Броварского лицея № 5 им. Василия Стуса.

Еще несколько дней назад родные Виктории Андруши, которую россияне пленили во время оккупации села Старый Быков Черниговской области, точно не знали ни о ее местонахождении, ни о состоянии. Все, что было известно: молодую женщину вывезли за пределы Украины и некоторое время содержали в одном из следственных изоляторов на территории россии. От нее лично полгода семья не имела никакой весточки. А сегодня, 29 сентября, стало известно, что Виктория, а вместе с ней еще пятеро российских пленников, на свободе, в Украине.

- Мы вернули 6 наших человек – четырех морпехов и двух гражданских, – сообщил в Телеграм-канале Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины. – Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские — Андруша Виктория и Майборода Яна. У каждого из них своя история. К примеру, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны. Военные участвовали в боях за Мариуполь.

Освобожденные из русского плена украинцы

Лишь когда Виктория и другие освобожденные пленные оказались на территории Украины, они смогли связаться с ближайшими людьми, ожидавшими их возвращения.

– Вика уже звонила и родителям, и мне, – рассказала "Телеграфу" сестра учительницы Ольга. – То, что Вику обменяют, мы не знали до последнего, все проходило, как обычно, в закрытом режиме. Это такая радость услышать ее голос! Она сказала только, что у нее все хорошо, что их одели, обули, накормили, уже они и есть не хотят, а им все несут и несут разные вкусности. Когда сестра сможет приехать домой неизвестно, сейчас их осматривают врачи. Главное, что она свободна!

Как стало известно от волонтеров, сейчас об освобожденных военных и гражданских украинцах заботятся медики Черниговского военного госпиталя.

- Сейчас у ребят двое суток обследований, только тогда медицина сможет сказать, в каком они состоянии, — отметила волонтер госпиталя Ирина Тимофеева. – Относительно настроения, да, он у них очень приподнятое, но это эйфория от возвращения, от первого общения с родственниками, от того, что звучит украинский язык. Так было и с азовцами и морпехами. Они пока на разрыве. Их состояние с марта находилось в ожидании, они знали, что рашисты здесь, на нашей территории. Другой информации о том, что происходит в Украине, у них не было, поэтому на них сейчас обрушится поток новостей о том, что произошло за полгода.

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#Украина #Россия #Война #Освобождение #Пленные