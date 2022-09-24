Укр

"Родственники не могут узнать": что известно о состоянии освобождённых из плена защитников "Азовстали"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Освобожденные защитники Азовстали
Освобожденные защитники Азовстали

Многие из украинских защитников изменились до неузнаваемости

На днях Украина провела большой обмен пленными с россией, в ходе которого домой вернулись 215 военнослужащих, в основном защитники мариупольской "Азовстали". Однако большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде", практически у каждого освобожденного украинского защитника наблюдается крайняя степень анорексии.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных", — сказала она.

По словам Толкачевой, вытащенные из плена защитники обессилены и контужены, у многих из них наблюдаются скрытые переломы и обострения хронических болезней.

Всем украинцам оказывается необходимая медицинская помощь, а многие из них находятся на восстановлении. Часть из них вскоре отправят на лечение за границу.

Кроме того, государство работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить их документы и банковские счета, на которые они смогут получать положенные им выплаты.

Как сообщалось ранее, обмен состоялся поздним вечером 21 сентября. Из плена освободили более двух сотен украинских военнослужащих, в том числе и руководство полка "Азов". В свою очередь россия получила 55 пленных солдат и нардепа Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Также из плена были освобождены десять иностранных добровольцев, часть из которых была "приговорена" к смерти боевиками "днр".

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