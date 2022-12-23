Стало известно, в каком состоянии в Турции находятся украинские командиры из "Азовстали"

Защитников Мариуполя хотят ликвидировать

После освобождения из российского плена командиры украинского полка "Азов" продолжают находится в Турции. У них по-прежнему есть ограничения на передвижение и связь с внешним миром.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, командиров "Азова" содержат в приемлемых условиях, но еще есть запрет на передвижение и связь с внешним миром.

"Это связано с вопросами безопасности и необходимо для дальнейших обменов. Есть информация об угрозе их физического уничтожения", — уточнил Боднар.

Защитники Мариуполя обеспечены лекарствами, едой и даже спортивными тренажерами. Что касается состояния их здоровья, то оно заметно улучшилось.

Новый год командиры встретят также в Турции, но к ним прилетят их семьи, так что праздник будет незабываемым.

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