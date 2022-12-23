Стало відомо, в якому стані у Туреччині перебувають українські командири з "Азовсталі"

Захисників Маріуполя хочуть ліквідувати

Після звільнення з російського полону командири українського полку "Азов" продовжують перебувати в Туреччині. У них, як і раніше, є обмеження на пересування та зв’язок із зовнішнім світом.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" розповів посол України у Туреччині Василь Боднар.

За його словами, командирів "Азова" утримують у прийнятних умовах, але ще є заборона на пересування та зв’язок із зовнішнім світом.

"Це пов’язано з безпековими питаннями і необхідно для подальших обмінів. Є інформація про загрозу їх фізичного знищення", — уточнив Боднар.

Захисники Маріуполя забезпечені ліками, їжею та навіть спортивними тренажерами. Що стосується стану їхнього здоров’я, то воно помітно покращало.

Новий рік командири зустрінуть також у Туреччині, але до них прилетять їхні родини, тож свято буде незабутнім.

Раніше ми розповідали про те, що на війні загинув бранець Кремля Геннадій Афанасьєв. Він провів у СІЗО росії рік.