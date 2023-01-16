Австрія відправила українських дітей до росії: подробиці скандалу

Українську сторону не повідомили про вивезення маленьких українців до росії

Австрія потрапила у скандал із вивезенням українських дітей до росії. Представників влади вимагають провести розслідування цього факту.

Про це повідомили у Миреінтеграції. Ірина Верещук вже звернулася до компетентних органів Австрії.

Міністерству реінтеграції України стало відомо про те, що громадянин Австрії відправив двох українських дітей до росії, нібито для передачі їхнім батькам. Українській стороні не було про це повідомлено.

Сьогодні, 16 січня, Ірина Верещук провела нараду у зв’язку з незаконним вивезенням двох українських дітей до росії. На ньому були присутні Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубинець, посол України в Австрії Василь Химинець, представники МЗС, Мінсоцу, Мін’юсту, Національної сервісної служби України.

Українська сторона вимагає від Австрії розслідування цього факту передачі українських дітей росії. У разі наявності ознак злочину винні особи мають бути покарані, просять у Мінреінтеграції.

"Україна звертається до компетентних органів Австрійської Республіки з вимогою належного розслідування, чому українські діти були передані російській стороні. У разі наявності ознак злочину всі причетні мають бути притягнуті до відповідальності. Очікуємо від Австрії належного розслідування незаконного вивезення українських дітей до росії", — наголосила вице. -прем’єр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що станом на кінець 2022 року росія вивезла з України тисячі українських дітей. За яких умов їх утримують і де — невідомо.