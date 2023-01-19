пєсков відхрестився від шалених загроз медведєва і "відповів" Зеленському

У Росії знову закликали Україну до виконання її вимог

Кремлю довелося пояснювати за чергові гучні заяви колишнього президента росії дмитра медведєва про ядерну зброю. Там дали зрозуміти, що свою оборонну доктрину росії змінювати не збирається.

Як пишуть російські пропагандисти, посилаючись на слова прес-секретаря володимира путіна дмитра пєскова, заява Медведєва про можливі наслідки "програшу ядерної держави" не означає, що росія готова змінити оборонну доктрину і застосувати ядерну зброю.

Крім того, пісків, очевидно, вирішив відповісти президенту України Володимиру Зеленському, який, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, висловив сумніви щодо того, чи взагалі живий путін. Той запевнив, що диктатор все ще існує, а нашому президентові, на його думку, це потрібно усвідомити.

"Зрозуміло, що і росія, і путін для нинішньої України, і Зеленського — це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно Зеленський вважав би за краще, щоб ні росії, ні путіна не було. Але чим раніше він усвідомлює, що росія і путін є і будуть, і виявить готовність до виконання вимог росії, яких буде досягнуто так чи інакше, тим швидше все закінчиться", — передають пропагандисти слова пєскова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МЗС росії не уявляє свого життя після війни.

Також ми повідомляли про те, що в росії шокували євреїв своїм порівнянням росіян із жертвами Голокосту.