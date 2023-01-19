"Кличте санітарів": медведєва засміяли через заяву про ядерну війну

Політик заявив, що ядерні держави ніколи не програвали воєн, чомусь забувши про фіаско СРСР у Афганістані

Колишній президент росії дмитро медведєв вчергове заговорив про можливе застосування ядерної зброї проти України та інших держав. Цього разу — на фоні підготовки до чергового засідання групи "Рамштайн", на якому буде погоджено новий пакет зброї для ЗСУ. Примітно, що російський політик вперше заїкнувся про ймовірний програш росії у нинішній війні.

Свої дивні доводи медведєв опублікував у особистому Telegram-каналі 19 січня. Судячи з тексту заяви, він реально занепокоєний готовністю Заходу забезпечити Україну новою важкою зброєю, а також ударними системами, здатними знищити техніку окупантів.

Найбільше кремлівському політику не подобається, що восьме засідання "Рамштайну" відбудеться після форума у Давосі, де більшість політиків підкреслила розуміння необхідності програшу росії. Як відомо, більшість іноземним партнерів Києва переконані — інакшого виходу для повернення миру в регіон немає.

"І жодному із вбогих не приходить у голову зробити наступний із цього елементарний висновок: програш ядерної держави в звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної, — пише дмитро медведєв. — Ядерні держави не програвали крупних конфліктів, від яких залежить їхня доля".

Цікаво, що в цьому випадку колишній глава рф чомусь забуває про фіаско Радянського Союзу в Афганістані та поразку США у В'єтнамі. Жодна із цих країн свого часу не досягла поставлених результатів, при цьому так і не розпочала ядерну війну.

Звичайно ж, подібні висновки одного із найближчих до путіна людей швидко підняли на сміх користувачі соцмереж. Дехто радить медведєву менше вживати алкогольних напоїв, аби мати можливість краще оцінювати ситуацію.

Слід зазначити, що не так давно медведєв уже робив випад у бік українських партнерів. Зокрема дісталося Польщі та її президенту Анджею Дуді за готовність передати Києву необхідні танки.

Також "Телеграф" розповідав про те, наскільки глибоко дмитро медведєв "образився" через те, що Україна відмовилася пристати на пропозицію рф щодо новорічного перемир'я.