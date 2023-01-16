У США оцінили ядерні погрози путіна: "Ми дуже цим схвильовані, але..."

На даний момент ознак того, що росія готова застосувати ядерну зброю, немає

У ході повномасштабної війни в Україні росія постійно продовжує брязкати ядерною зброєю. Однак ядерна сила країни-агресора не є загрозою для майбутнього членства України в НАТО.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла посол США при НАТО Джуліан Сміт.

"Я думаю, ми всі, союзники по НАТО, чітко висловилися, генеральний секретар чітко висловився — це не те, що росія може використати. росія не має права голосу з цього питання. Крапка. Але щодо її брязкання ядерною зброєю, маю на увазі, ви також чули наші коментарі з цього приводу. Ми дуже цим схвильовані. Ми вважаємо це тривожним. Ми відповіли на це росії", — сказала Джуліан Сміт.

Вона також наголосила, що країна-агресор попереджена про безпрецедентні чи катастрофічні наслідки, які її очікують у разі, якщо вона звернеться до свого ядерного арсеналу. Однак зараз ознак того, що росія планує використати ЯЗ, немає.

"Тому це те, що ми продовжимо моніторити. Ми сприймаємо це дуже серйозно. Але я думаю, ви також чули, як чиновники в США заявили, що зараз ми не бачимо ознак того, що вони планують застосувати ядерну зброю", — підсумувала Сміт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росія може застосувати ядерну зброю, але в інший спосіб. Тобто не територією України, а над нею. У будь-якому разі такий сценарій дуже страшний та небезпечний.

Водночас нагадаємо, Захід неофіційними каналами попередив путіна, що у разі застосування ним ядерної зброї — його не врятує жоден бункер. Тим більше, що "адреси" укриттів диктатора давно вже відомі.