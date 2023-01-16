В США оценили ядерные угрозы путина: "Мы очень этим взволнованы, но..."

На данный момент признаков того, что россия готова применить ядерное оружие, нет

В ходе полномасштабной войны в Украине россия постоянно продолжает бряцать ядерным оружием. Однако ядерная сила страны-агрессора не является угрозой для будущего членства Украины в НАТО.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала посол США при НАТО Джулиан Смит.

"Я думаю, мы все, союзники по НАТО, четко высказались, генеральный секретарь четко высказался – это не то, что россия может использовать. россия не имеет права голоса по этому вопросу. Точка. Но относительно ее бряцания ядерным оружием, имею в виду, вы также слышали наши комментарии по этому поводу. Мы очень этим взволнованы. Мы считаем это тревожным. Мы ответили на это россии", — сказала Джулиан Смит.

Она также подчеркнула, что страна-агрессор предупреждена о беспрецедентных или катастрофических последствиях, которые ее ожидают в случае, если она обратится к своему ядерному арсеналу. Однако сейчас признаков того, что россия планирует использовать ЯО нет.

"Поэтому это то, что мы продолжим мониторить. Мы воспринимаем это очень серьезно. Но я думаю, вы также слышали, как чиновники в США заявили, что сейчас мы не видим признаков того, что они планируют применить ядерное оружие", — подытожила Смит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россия может применить ядерное оружие, но другим способом. То есть, не по территории Украины, а над ней. В любом случае такой сценарий очень страшен и опасен.

В то же время, Запад по неофициальным каналам предупредил путина, что в случае применения им ядерного оружия — его не спасет ни один бункер. Тем более что "адреса" укрытий диктатора давно уже известны.