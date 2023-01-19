лавров порівняв росіян з жертвами Голокосту: євреї вимагають публічних вибачень

лавров повинен вибачитися за порівняння росіян із жертвами Голокосту

Європейський єврейський конгрес (EJC) різко прокоментував абсурдну заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова, який раніше порівняв росіян із євреями, а Захід — із Гітлером. Від путінського поплічника очікують публічних вибачень.

Про це йдеться у заяві EJC, що була оприлюднена у середу, 18 січня на офсайті European Jewish Congress. Зокрема, за словами президента EJC Аріеля Музиканта, у конгресі шоковані порівнянням лаврова і вважають його ганебним.

"Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн та гітлерівським переслідуванням та вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту. Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі", — пояснив Музикант.

Нагадаємо, що напередодні очільник російського мзс сергій лавров порівняв росіян з євреями, а Захід – з беззаперечним лідером "нацистської партії" Німеччини Адольфом Гітлером і французьким полководцем Наполеоном.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома місяцями тому міністр закордонних справ росії сергій лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з фюрером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, після чого російському лідеру володимиру путіну довелося вибачатися за словами свого поплічника.