лавров должен извиниться за сравнение россиян с жертвами Холокоста

Европейский еврейский конгресс (EJC) резко прокомментировал абсурдное заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова, ранее сравнившего россиян с евреями, а Запад — с Гитлером. От путинского приспешника требуют публичных извинений.

Об этом говорится в заявлении EJC, обнародованном в среду, 18 января на офсайте European Jewish Congress. В частности, по словам президента EJC Ариэля Музыканта, в конгрессе шокированы сравнением лаврова и считают его позорным.

"Мы шокированы и возмущены этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста. Это искажение Холокоста на самом простом уровне, и мы призываем лаврова извиниться и отозвать эти комментарии", — сказал он.

Напомним, что накануне глава российского мид сергей лавров сравнил россиян с евреями, а Запад — с безоговорочным лидером "нацистской партии" Германии Адольфом Гитлером и французским полководцем Наполеоном.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими месяцами назад министр иностранных дел рф сергей лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером, после чего российскому лидеру владимиру путину пришлось извиняться по словам своего приспешника.