В россии снова призвали Украину к выполнению её требований

кремлю пришлось объясняться за очередные громкие заявления бывшего президента россии дмитрия медведева о ядерном оружии. Там дали понять, что свою оборонную доктрину рф менять не собирается.

Как пишут российские пропагандисты, ссылаясь на слова пресс-секретаря владимира путина дмитрия пескова, заявление медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерной державы" не означает, что россия готова изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие.

Кроме того, песков, очевидно, решил ответить президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил сомнения по поводу того, жив ли вообще путин. Тот заверил, что диктатор все еще существует, а нашему президенту, по его мнению, нужно это осознать.

"Понятно, что и россия, и путин для нынешней Украины, и Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни россии, ни путина не было. Но чем раньше он осознает, что россия и путин есть и будут, и проявит готовность к выполнения требований россии, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее всё закончится", — передают пропагандисты слова пескова.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД рф не представляет своей жизни после войны.

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