У путина засекретили фото его купания в проруби - в сети вспомнили громкие слова Зеленского

Обычно кремль публиковал видео с путиным на Крещение

российский диктатор владимир путин якобы принял участие в крещенских купаниях, где окунулся в прорубь. При этом, по какой-то причине, в кремле отказались публиковать фото или видео с данного мероприятия.

Как пишут российские пропагандисты, пресс-секретарь президента росссии дмитрий песков сообщил, что путин нырнул в прорубь на Крещение.

"Сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье", — передают журналисты слова пескова.

При этом показывать фото или видео путина в проруби в москве в этом году отказались.

"На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал традиции", — говорит песков.

Примечательным является тот факт, что в кремле не хотят публиковать фото путина на фоне заявлений Зеленского в Давосе, где президент Украины усомнился в том, что президент рф вообще жив. Зеленский тогда отметил, что не уверен, что тот человек, который иногда появляется на фоне хромакея и есть глава кремля.

Это также подметил и украинский блогер Андрей Плахонин: "до сегодняшнего выступления Зеленского на форуме в Давосе распространял (фото — Ред.)".

В комментариях к посту пользователи иронично предположили, что просто цифровая копия путина плохо накладывается на прорубь.

Напомним ранее мы писали о том, что в москве "ответили" на заявления Зеленского о путине.

Также мы писали о том, что в ПЦУ объяснили почему не стоит окунаться в прорубь на Крещение.