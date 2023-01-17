"Мода из 90-х": в ПЦУ объяснили, почему не стоит нырять в прорубь Крещение

Клирик призвал чтить настоящие национальные традиции

Скоро (19 января) в Украине многие наши граждане будут праздновать Крещение. Одной из традиций на данный праздник, которую соблюдают многие, является купание в проруби. Верующие считают, что таким образом можно очиститься от грехов, однако в ПЦУ развеяли этот миф.

Сейчас же клирик Православной церкви Украины Игумен Савватий Собко объяснил, что ныряние в прорубь на Крещение не имеет ничего общего с украинскими традициями, а это привычка появилась в 90-ые и является постсовковским искажением наших многовековых национально-религиозных традиций.

"О таком ритуале мы не найдем в серьезных научных исследованиях украинских религиозных традиций… Эта мода появилась у нас в 1990-е гг. и особенно в 2000-е благодаря некоторым политикам и СМИ, которые навязали этот стереотип под видом "многовековой народной традиции". В результате "моржество" стало подменять смысл и содержание великого христианского праздника, превратившись в нелепый ритуал, больше похожий на язычество, чем на христианство", — рассказывает представитель ПЦУ.

Савватий заявил, что, если кто-то думает, что, к примеру, наши предки запорожские казаки голышом ныряли в прорубь на Крещение, то они глубоко заблуждаются. Интересующимся, тем, как на самом деле это происходило клирик посоветовал ознакомится с воспоминаниями старого запорожца Никиты Коржа, когда-то в XIX в. записанного из уст очевидца в трудах историка казачества профессора Яворницкого и других.

"Так вот, из воспоминаний Никиты Коржа мы узнаем, что каждый новый год на праздник Крещения в этот день с самого утра на Запорожской Сечи "все казаки, пехота, артиллерия и кавалерия, собирались на площади перед церковью и стояли здесь рядами по шалашам, без шапок , до завершения богослужения; все одевали лучшую одежду, вооружались лучшим оружием; над каждым шалашом развевались особые разрисованные флаги, которые держали хорунжи, сидящие на горячих, прекрасно убранных конях. После окончания Божественной Литургии из церкви выходил настоятель с крестом в руке, за ним парами следовали иеромонахи с евангелиями, иконами, в лучшем облачении; за духовенством слаженно, рядами, с хоругвями и тяжелыми пушками ступали казаки; за казаками – массы простых людей, и все вместе высыпали на середину Днепра, на Иордан. Здесь все становились шеренгами и слушали службу Божью. Когда архимандрит впервые погружал крест в воду, казаки одновременно гремели таким залпом, что от того удара аж земля стонала. А зрителей покрывал густой дым, как тьма… Успокоившись на несколько минут, пока дым развевался, а настоятель еще раз погружал крест в воду, казаки снова стреляли, на этот раз сколько кому заблагорассудится", — рассказывает представитель ПЦУ.

Савватий отметил, что как мы можем понять из всего вышеуказанного в воспоминаниях нет ни одного упоминания о ныряниях в прорубь. И хотя у казаков здоровья, по мнения церковника, было побольше нашего, даже они не думали нырять в прорубь без какой-либо нужды.

"Поэтому давайте чтить настоящие национальные традиции! И не искажать их постсоветскими новоделами… По крайней мере, если кто-то хочет ради оздоровления поморживать, то это не обязательно превращать в какой-то бессмысленный шабаш в день великого христианского праздника…", — призвал Саватий.

Напомним, ранее мы писали о том, что праздничное богослужение на Крещение пройдет в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, а проведет его представитель ПЦУ Митрополит Епифаний.