ПЦУ в Киево- Печерской лавре: Епифаний проведет еще одну службу, названа дата

На торжественном богослужении будут соблюдены все ограничения военного времени

Праздничное богослужение на Крещение пройдет в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Проведет его Митрополит Епифаний, как и богослужение на Рождество, которое собрало много прихожан.

Об этом сообщил епископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря. Пройдет богослужение 19 января в 9:00 утра.

В объявлении сказано, что торжественная литургия по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа пройдет в следующий четверг, 19 января. Проведет ее Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Все необходимые разрешения уже получены.

"Приглашаем украинских верующих к общей молитве…Отметим, что должное разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение", — сообщил Евстратий.

Начнется служба в 09:00, а прихожан просят отнестись с пониманием к возможным трудностям. Дело в том, что в Лавре будут соблюдены все меры безопасности и вероятные ограничения, которые необходимы в период военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что скандальный митрополит УПЦ МП Лонгин заявил, что в церквях ПЦУ нет Божьей благодати. Он призвал верующих приходить только в церкви московского патриархата.