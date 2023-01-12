Скандальную постройку УПЦ МП в Киеве нужно снести - Минкультуры

Судьба незаконной постройки решится на судебном заседании 18 января

Часовня-МАФ, которая расположена рядом с церковью Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно построена на территории Национального музея истории Украины. Ее самовольно возвела религиозная община УПЦ московского патриархата.

Об этом в своем Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Он добавил, что вопрос о демонтаже будет решаться в суде 18 января.

По словам Ткаченко, самовольный захват участка начался еще в 2008 году. Сначала это были три киоска, а в 2012 году началось их узаконивание. Глава Минкульта подчеркнул, что религиозная организация УПЦ МП никогда не получала никаких разрешительных документов на пользование участком, на его застройку и строительство непосредственно данной часовни, которую в народе прозвали МАФом. Кроме того, проект застройки тоже не был утвержден и, как следствие, в установленном порядке здание не было введено в эксплуатацию.

"С 2020 года идет суд по иску Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта. Министерство культуры и информационной политики Украины вовлечено в дело как третья сторона и способствует этому процессу", — отметил Ткаченко.

Министр культуры добавил, что экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание состоится 18 января 2023 года. Он выразил надежду на то, что спор скоро будет решен и незаконную постройку снесут.

Также "Телеграф" сообщал, что суд определился с наказанием для ректора Почаевской семинарии УПЦ МП. Он обязан заплатить штраф за разжигание религиозной розни.