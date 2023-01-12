Скандальну споруду УПЦ МП у Києві потрібно знести — Мінкультури

Доля незаконного будівництва вирішиться на судовому засіданні 18 січня

Каплиця-МАФ, яка розташована поряд із церквою Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно збудована на території Національного музею історії України. Її самовільно звела релігійна громада УПЦ московського патріархату.

Про це у Facebook повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Він додав, що питання про демонтаж вирішуватиметься у суді 18 січня.

За словами Ткаченка, самовільне захоплення ділянки почалося ще 2008 року. Спочатку це були три кіоски, а в 2012 році почалося їхнє узаконення. Глава Мінкульту наголосив, що релігійна організація УПЦ МП ніколи не отримувала жодних дозвільних документів на користування ділянкою, на її забудову та будівництво безпосередньо даної каплиці, яку в народі прозвали МАФом. Крім того, проект забудови теж не був затверджений і, як наслідок, в установленому порядку будівлю не було введено в експлуатацію.

"З 2020 року йде суд за позовом Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самовільного об’єкта. Міністерство культури та інформаційної політики України залучено до справи як третю сторону та сприяє цьому процесу", — зазначив Ткаченко.

Міністр культури додав, що експертизу вже завершено, а наступне судове засідання відбудеться 18 січня 2023 року. Він висловив сподівання, що суперечка скоро буде вирішена і незаконну споруду знесуть.

Також "Телеграф" повідомляв, що суд визначився із покаранням для ректора Почаївської семінарії УПЦ МП. Він зобов’язаний заплатити штраф за розпалювання релігійної ворожнечі.