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Розпалював релігійну ворожнечу: суд визначився із покаранням для ректора Почаївської семінарії УПЦ МП

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Ректор Почаївської семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз Новина оновлена 09 січня 2023, 12:32
Ректор Почаївської семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз

Церковник визнав свою провину і співпрацював зі слідством

Ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз, який обґрунтовано підозрюється представниками Служби безпеки України у здійсненні антиукраїнської діяльності, заплатить штраф через розпалювання релігійної ворожнечі. Церковник має сплатити 8,5 тисяч гривень.

Так, у грудні 2022 року на своїй сторінці у соцмережі СБУ повідомила, що оголосила про підозру священнослужителю. Вже у понеділок, 9 січня, видання zaxid.net розповіло, яке саме покарання за свої протизаконні дії отримав Смакоуз.

Варто нагадати, що очільник Почаївської духовної семінарії УПЦ МП з "лівого" акаунта розповсюдив у мережі допис, який в подальшому зацікавив СБУ, а лінгвістична експертиза виявила у ньому низку ознак розпалювання релігійної ворожнечі. Водночас завдяки тому, що Йов Смакоуз прийняв рішення співпрацювати зі слідством і визнав свою вину, підписавши відповідну угоду, суворого покарання він не отримав.

В рамках слідства було встановлено, що священнослужитель ще у листопаді 2019 року зареєструвався у Facebook під вигаданим псевдонімом. Після чого оприлюднив на цій сторінці російськомовний допис. На жаль, наразі достеменно невідомо, про що саме йшлося у публікації, однак члени судово-лінгвістичної експертизи винесли свій вирок про те, що вона містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

Пізніше, вже під час слідства, Смакоуз зізнався у скоєному і підписав угоду щодо визнання винуватості та погодився виконати обумовлене покарання.

Так, вироком Кременецького райсуду Йов Смакоуз був визнаний винним у порушенні частини 1-ї статті 161 Кримінального кодексу України. Суддя призначила митрополиту покарання у вигляді штрафу у 8,5 тисяч гривень і додаткові 9 тисяч гривень за проведені експертизи.

Додамо, що 58-річний Йов Смакоуз перебуває на посаді ректора Почаївської духовної семінарії з 2018 року. До того він тривалий час був очільником парафій УПЦ (М) у Канаді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з сіл Дніпропетровщини нетверезий священник УПЦ (МП) накинувся посеред вулиці на чоловіків через відмову випити із ним пива. Згодом церковника відсторонили від богослужіння та звільнили з посади настоятеля храму.

Теги:
#Штраф #УПЦ МП #Священик #Розпалювання ворожнечі