Разжигал религиозную рознь: суд определился с наказанием для ректора Почаевской семинарии УПЦ МП

Церковник признал свою вину и сотрудничал со следствием

Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Йов Смакоуз, обоснованно подозреваемый представителями Службы безопасности Украины в осуществлении антиукраинской деятельности, заплатит штраф из-за разжигания религиозной розни. Церковник должен заплатить 8,5 тысячи гривен.

Так, в декабре 2022 года на своей странице в соцсети СБУ сообщила, что объявила о подозрении священнослужителю. Уже в понедельник, 9 января, издание zaxid.net рассказало, какое именно наказание за свои противозаконные действия получил Смакоуз.

Стоит напомнить, что руководитель Почаевской духовной семинарии УПЦ МП по "левому" аккаунту распространил в сети сообщение, которое в дальнейшем заинтересовало СБУ, а лингвистическая экспертиза выявила в нем ряд признаков разжигания религиозной розни. В то же время, благодаря тому, что Иов Смакоуз принял решение сотрудничать со следствием и признал свою вину, подписав соответствующее соглашение, строгого наказания он не получил.

В рамках следствия было установлено, что священнослужитель еще в ноябре 2019 зарегистрировался в Facebook под вымышленным псевдонимом. После чего обнародовал на этой странице русскоязычную корреспонденцию. К сожалению, пока неизвестно, о чем именно говорилось в публикации, однако члены судебно-лингвистической экспертизы вынесли свой приговор о том, что она содержала признаки разжигания религиозной вражды.

Позже, уже в ходе следствия, Смакоуз признался в содеянном и подписал соглашение о признании виновности и согласился выполнить оговоренное наказание.

Так, приговором Кременецкого райсуда Иов Смакоуз был признан виновным в нарушении части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины. Судья назначила митрополиту наказание в виде штрафа в 8,5 тысячи гривен и дополнительные 9 тысяч гривен за проведенные экспертизы.

Добавим, что 58-летний Иов Смакоуз находится в должности ректора Почаевской духовной семинарии с 2018 года. До этого он долгое время был главой приходов УПЦ (М) в Канаде.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из сел Днепропетровщины нетрезвый священник УПЦ (МП) набросился посреди улицы на мужчин из-за отказа выпить с ним пива. Затем церковника отстранили от богослужения и освободили от должности настоятеля храма.