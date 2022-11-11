Скандал із головою Дніпропетровщини та його подругою-тренеркою триває: до чого тут "Велике будівництво"

Журналістам-розслідувачам вдалося встановити спільні поїздки всієї трійці за кордон

На Дніпропетровщині не вщухає великий скандал, пов’язаний із головою ОВА Валентином Резніченком та будівництвом доріг у регіоні під час війни. Як вдалося встановити журналістам, він разом із фітнес-тренеркою Яною Хлантою, чия фірма й отримувала гроші на дорожні роботи, тісно знайомі з консультантом "Великого будівництва" в Офісі президента Юрієм Голіком.

Додаткові дані вдалося з’ясувати проєкту "Наші гроші", повідомляє "Телеграф". У своєму розслідуванні медійники спиралися на дані, отримані за допомогою колег із "Схем", котрі з’ясували — вся трійця, що фігурує у справі, не раз каталася разом за кордон.

Так, 5-6 жовтня 2021 року Резніченко, Хланта та Голік разом відпочивали у Мюнхені. Які справи вирішувалися цими особистостями, не уточнюється, проте, швидше за все, вони не стосувалися особистих питань. Зазначається також, що у різні моменти Голік також їздив до інших країн з Хлантою та Резніченком по черзі.

Загальний переліт Хланти, Резніченко та Голіка

Як зазначають "Наші гроші", між Голіком та Резніченком зв’язок проглядається дуже давно. Початкове знайомство, ймовірно, відбулося під час роботи нинішнього очільника Дніпропетровщини в "Українському медіа-холдингу". Голик тоді рекламував цей проєкт у Луганській області. До речі, "УМХ" очолював Борис Ложкін, який за президентства Петра Порошенка був головою Адміністрації глави держави.

Цікаво, що невдовзі Резніченка було призначено на керівну посаду — спочатку очільником Запорізької ОДА, згодом "потрапив" на Дніпропетровщину. При цьому Голік представляв його інтереси як позаштатний радник.

2019 року Валентина Резніченка звільнили з посади — після перевиборів президента. Однак Юрій Голік, який зміг стати консультантом на "Великому будівництві", ймовірно, потурбувався про його повернення.

До чого ж тут Хланта? Вона тісно спілкується з обома чоловіками, при цьому отримуючи чималі гроші для своєї фірми, яка нібито займається ремонтом та будівництвом доріг на Дніпропетровщині. Разом з цим удачливу фітнес-тренерку регулярно помічають у компанії Резніченка — часом навіть у дорогих автомобілях.

Як, наприклад, "Porsche Panamera" із номерним знаком АЕ 6054 РН. Голова Дніпропетровської ОВА часто їздить цією машиною, яка належить ТОВ "Програматик медіа груп", що має офіс у БЦ на Столичному шосе.

2021 року фірма змогла придбати кілька дорогих авто: - Porsсhe Panamera 97A за 4843800 грн; - Mercedes-AMG G 63 за 7039614 грн; - Mercedes-Benz V-Class V 300 d extralong за 2854904 грн; - Toyota Land Cruiser 3.346L Wagon A/T за 2481726 грн; - BMW X7 xDrive 30d/G07 за 3270 390 грн.

До речі, фірма Резніченка "Севент консалтинг круп" знімає офіс у бізнес-центрі Creative State of Dnipro. Ця будівля нещодавно частково належала вже згаданому Голіку. За оренду приміщення доводилося платити до 160 тисяч гривень на місяць.

"Севент консалтинг груп" надає іншим фірмам юридичні та аудиторські послуги. Одним із її клієнтів є ПАТ "Запорізьке кар’єроуправління", чиєю співзасновницею є Олена Чухно. Вона — дружина Павла Чухна, який разом із Хлантою володіє "Будінвест інжинірингом". І виходить кругова порука: лише за 2021 рік згадане ПАТ перерахувало "Севент консалтинг груп" 12 млн грн — за різні надані послуги.

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