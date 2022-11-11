Скандал с главой Днепропетровщины и его подругой-тренером продолжается: при чем тут "Большое строительство"

Журналистам-расследователям удалось установить общие поездки всей троицы за границу

В Днепропетровской области не утихает крупный скандал, связанный с главой ОВА Валентином Резниченко и строительством дорог в регионе во время войны. Как удалось установить журналистам, он вместе с фитнес-тренершей Яной Хлантой, чья фирма и получала деньги на дорожные работы, тесно знакомы с консультантом "Большого строительства" в Офисе президента Юрием Голиком.

Дополнительные данные удалось выяснить проекту "Наші гроші", передает "Телеграф". В своем расследовании медийщики опирались на данные, полученные с помощью коллег из "Схем", которые выяснили — вся фигурирующая в деле троица не раз каталась вместе за границу.

Так, 5-6 октября 2021 года Резниченко, Хланта и Голик вместе отдыхали в Мюнхене. Какие дела решались этими личностями, не уточняется, однако, наверняка, они не совсем касались личных вопросов. Отмечается также, что в различные моменты Голик также ездил в другие страны с Хлантой и Резниченко по очереди.

Общий перелет Хланты, Резниченко и Голика

Как отмечают "Наші гроші", между Голиком и Резниченко связь просматривается весьма давно. Изначальное знакомство, вероятно, состоялось во время работы нынешнего главы Днепропетровщины на "Украинский медиа холдинг". Голик тогда рекламировал данный проект в Луганской области. К слову, "УМХ" возглавлял Борис Ложкин, который во время президентства Петра Порошенко возглавлял Администрацию главы государства.

Интересно, что вскоре Резниченко был назначен на руководящую должность — сначала главой Запорожской ОГА, затем "попал" на Днепропетровщину. При этом Голик представлял его интересы, как внештатный советник.

В 2019 году Валентина Резниченко уволили с занимаемой должности — после перевыборов президента. Однако Юрий Голик, который смог стать консультантом на "Большом строительстве", вероятно, похлопотал о его возвращении.

При чем же здесь Хланта? Она тесно общается с обоими мужчинами, при этом получая немалые деньги для своей фирмы, которая якобы занимается ремонтом и строительством дорог на Днепропетровщине. Вместе с этим удачливую фитнес-тренершу регулярно замечают в компании Резниченко — порой даже в весьма дорогих автомобилях.

Как, к примеру, "Porsche Panamera" с номерным знаком АЕ 6054 РН. Глава Днепропетровской ОВА часто ездит на этой машине, которая принадлежит ТОВ "Програматик медиа груп", имеющему офис в БЦ на Столичном шоссе.

В 2021 году фирма смогла приобрести несколько дорогих авто: - Porsсhe Panamera 97A за 4 843 800 грн; - Mercedes-AMG G 63 за 7 039 614 грн; - Mercedes-Benz V-Class V 300 d extralong за 2 854 904 грн; - Toyota Land Cruiser 3.346L Wagon A/T за 2 481 726 грн; - BMW X7 xDrive 30d/ G07 за 3 270 390 грн.

К слову, фирма Резниченко "Севент консалтинг круп" снимает офис в бизнес-центре Creative State of Dnipro. Это здание не так давно частично принадлежало уже упомянутому Голику. За аренду помещения приходилось платить до 160 тысяч гривен в месяц.

"Севент консалтинг груп" предоставляет другим фирмам юридические и аудиторские услуги. Одним из ее клиентов является ПАО "Запорожское карьероуправление", чьей соучредительницей является Елена Чухно. Она — супруга Павла Чухно, который вместе с Хлантой владеет "Будинвест инжинирингом". И выходит круговая порука: только за 2021 год упомянутое ПАО перечислило "Севент консалтинг груп" 12 млн грн — за различные предоставленные услуги.

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