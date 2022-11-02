1,5 млрд на дороги: как подруга главы Днепропетровской ОВА обогатилась во время войны

Специалисты, занимающиеся ремонтом дорог, искренне недоумевают подобным тратам

Днепропетровщина является одной из прифронтовых областей с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Отдельные районы регулярно обстреливаются из артиллерии, также на регион часто осуществляются атаки дронами. Тем не менее местные жители продолжают держать оборону и, как бы банально это не звучало, продолжают жить. А некоторые — нагревать руки на войне. Одной из таких, согласно данных свежего журналистского расследования, может быть хорошая знакомая главы Днепропетровской ОВА Яна Хланта. Она является финтес-тренеркой, а по совместительству — совладелицей компании, занимающейся ремонтом дорог.

Как удалось разузнать "Украинской правде", нередко отдыхающая с Резниченко за границей Хланта с начала полномасштабной войны получила на счет своей компании около 1,5 млрд гривен. Эти деньги из госбюджета должны быть потрачены на ремонт и эксплуатацию дорог в Днепропетровской области.

Представители компаний, которые специализируются на ремонте дорожного покрытия, искренне недоумевают, куда могут быть направлены подобные суммы. С учетом того, что Днепропетровщина не является областью, где проходили активные боевые действия, 1,5 миллиарда — слишком большие деньги.

Так, компания "Будинвест Инжиниринг", представительницей которой и является Хланта, уже в 2022 году закупала у ООО "БНМ" горячие и теплые асфальтобетонные смеси. На это было потрачено около 300 млн гривен, еще дополнительная "сотня" ушла на другие товары. Казалось бы, ничего странного, но есть нюанс.

"Впрочем, сама "БНМ" в 2022 году закупила такие смеси у другого предприятия в меньшем в разы объеме, чем якобы поставила "Будинвест Инжинирингу", — пишет "Украинская правда".

Интересно и то, что годом ранее компании пришлось судиться после проведения проверки на предприятии. Тогда стало невозможным установить, откуда и где происходили разгрузочные работы по оплаченным материалам. Правда, в тот раз "Будинвест Инжиниринг" удалось выиграть.

Яна Хланта

Отметим, что Яна Хланта действительно тесно связана с уже упомянутым Валентином Резниченко. С помощью правоохранителей, "УП" смогла выяснить, что с 2020 по 2021 года эта пара пять раз вместе выезжала за границу. В январе 2020 года они были в Риге, через месяц — выезжали все в ту же Ригу, вернувшись спустя два дня из Берлина. Летом 2021 года они ездили в Стамбул, в октябре — в Мюнхен на день. В декабре 2021 года, на день рождения удачливой фитнес-тренерки, они побывали в Праге.

Стоит добавить, что значительная часть акций "Будинвест Инжиниринг", совладелицей которой является Хланта, принадлежит днепровскому предпринимателю Павлу Чухну. Ранее этот мужчина был директором спортивного клуба "Прометей", который основал бизнесмен Владимир Дубинский. Имя этого человека (как и его брата Леонида) находится в списке разыскиваемых граждан в ФБР.

Впрочем, подобные связи не помешали данной компании только за 2021 год выиграть на Днепропетровщине тендеров на ремонт дорог, которые оцениваются в 15 млрд гривен.

Валентин Резниченко

Отметим, что общих выводов "УП" не делает. Однако публично обращается к руководителю ОВА Валентину Резниченко с тремя простыми вопросами. Их мы цитируем ниже:

• На каких основаниях принадлежащая вам компания "Севент консалтинг групп" предоставила в распоряжение автомобиль Kia Sportage в пользование Хланти Яне Александровне? (прим. "Телеграфа" — с февраля месяца Хланта не раз выезжала за границу на машине, связанной с Резниченко) • За время полномасштабной агрессии России ООО "Будинвест инжиниринг" получило более 1 миллиарда гривен от Департамента ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА. Было ли вам известно о заключении этих договоров с компанией, совладельцем которой является лицо, совместно с вами регулярно выезжающее за границу? • В каких отношениях вы находитесь с совладельцем ООО "Будинвест инжиниринг" Хлантой Яной Александровной? В связи с чем вы вместе находились за границей 5 раз в течение 2020-2021 годов?

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности скандала, связанного с харьковской чиновницей, уехавшей отдыхать за границу в разгар полномасштабной войны. Женщина спокойно публиковала снимки с празднования дня рождения, пока ее город крыли ракетами.