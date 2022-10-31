Серьезные разрушения: враг ударил дронами по важному объекту под Днепром

Атака произошла ночью

На Днепропетровщине ночь прошла неспокойно. Россияне продолжают угрожать энергетическому благосостоянию Украины — в ночь на 31 октября ударили дроном-камикадзе в Каменском районе.

Как отмечают в областной администрации, беспилотник атаковал и серьезно повредил объет энергетической инфраструктуры. Отмечается, что работают все службы.

Ситуация на Днепропетровщине с отключениями электроэнергии непростая. Впервые за долгое время в области объявили энергетическую тревогу и возможно отключение абонентов.

Каменский район на карте Днепропетровской области

Кроме этого в Днепропетровской области россияне атаковали РСЗО и тяжелой артиллерией. В Марганец прилетели 40 снарядов — погибла женщина, еще одна в больнице.

Напомним, из-за российских обстрелов многие объекты критической инфораструктуры в Украине серьезно повреждены. Энергетики проделали серьезную работу и в воскресенье 30 октября аварийных отключений не было, но в стране сохраняется дефицит электроэнергии. С 31 октября во многих городах начинают действовать схемы поочередного отключения абонентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам рекомендовали из-за дефицита экономить электроэнергию — для этого есть простые способы, позволяющее тратить меньше. Есть также график использования бытовых приборов, который поможет снизить потребление в сети.