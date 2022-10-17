россия второй раз за день ударила по Днепропетровщине: в области пожар и перебои со светом

Враг не прекращает атаки на объекты энергетической и критической инфраструктуры Украины

Утро понедельника, 17 октября, началось тревожно не только для жителей Киева, — под ударом оказалась и Днепропетровская область. Ночью там ударили по объекту энергетической инфраструктуры, из-за чего для части пользователей региона пришлось отключить электричество, еще один взрыв произошел утром, после чего на месте начался пожар.

"Телеграф" собрал последние новости об обстановке в регионе.

Как сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, перед рассветом враг направил на Днепропетровскую область четыре ракеты. Три из них сбили средства противовоздушной обороны, однако четвертая прилетела по объекту энергетической инфраструктуры.

Чтобы стабилизировать систему и устранить последствия прилета, в ДТЭК начали отключать электричество, — это коснулось части жителей Днепра, Кривого Рога, Каменского, Павлограда, Синельниково, Никополя и более мелких населенных пунктов.

Жителей области настоятельно призвали экономить электричество.

Кроме того, в районе Вольногорска около 10:30 во время воздушной тревоги прозвучал еще один взрыв (а по некоторым данным несколько взрывов) и начался пожар. В сети считают, что это мог быть иранский дрон, однако официальной информации по этому поводу пока еще нет.

Последствия взрыва в Днепропетровской области

Дыма очень много

Как сообщал "Телеграф", в Киеве в результате утренней атаки дронов пострадала жилая многоэтажка, под завалами оказались люди.