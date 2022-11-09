Скандальный нотариус, российский военный и луганский "детектив": как хитрая схема лишила украинца родительской квартиры

В схеме есть все классические признаки рейдерства, мошенничества и кумовства

"Схематозы", или так называемые незаконные случаи отчуждения имущества, уже почти стали обыденностью для украинцев. Но есть случаи, когда они становятся просто кричащими и подрывают основы демократического общества, которые декларирует Украина. Одна из таких схем стала предметом исследования нашей редакции. И в ней есть все классические признаки рейдерства, мошенничества и кумовства.

Начиная с 2015 года и по настоящее время, жертвами этой аферы становились обычные украинские граждане-труженики. Не олигархи, чиновники или нечистые на руку предприниматели, а такие же люди, как мы с вами, чья защита оказывается вне государства…

И давайте последовательно о событиях и их участниках.

Что было раньше?

Еще с далекого 2015 года в Деснянском районном суде города Киева находится дело под номером 754/3142/21 (производство 2/754/3493/21). Фигурантом этого дела выступает так называемый нотариус – Криворучко Виктор Петрович. В 2015 году он оказался под прицелом Дарницкого управления полиции из-за злоупотребления должностными обязанностями, ведь нотариус был фактически "пойман за руку" на подделке документов во время незаконной перерегистрации права собственности на земельный участок.

03 февраля 2021 года Дарницким управлением полиции Главного управления национальной полиции в Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований №12021100020000355 о злоупотреблении своими полномочиями частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Криворучко В. в виде незаконной перерегистрации права собственности на земельный участок. — источник .

Годы шли, нотариус Криворучко нашел рычаги влияния на систему правосудия и наказания странным образом избежал. Но уже в 2019 году он снова попал в поле зрения правосудия. Уже не просто из-за мелких подделок, а в достаточно большом рейдерском деле, да еще при участии граждан страны-агрессора во время войны…

Но что же пытался захватить наш скандальный нотариус? А ни много ни мало большое офисное здание по адресу ул. Лобановского, 4а в столице. Он стал пособником российских рейдеров, действовавших через представителей террористических группировок "ЛНР" и "ДНР ". К счастью, полиция быстро среагировала на ситуацию и лицо Криворучко снова попало в криминальные новости.

Но, несмотря на то, что по решению Министерства юстиции Украины с 02.12.2020 года у нотариуса Криворучко был полностью аннулирован доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество (приказ 4188/5), уже впоследствии наш фигурант эту аннуляцию странным образом отменяет, еще и в Хозяйственном суде г. Киева (дело №910/4314/21). То есть схема имеет за собой еще более влиятельный бэкграунд. Поэтому безнаказанность за схематоз при участии Криворучко продолжалась и, очевидно, имела следующие составляющие:

Сам нотариус Криворучко В.П. как официальный регистратор на украинской территории.

Госрегистраторы, фактически являются участниками украинского законодательства, но находятся и работают на неподконтрольных территориях.

Конечные бенефициары, то есть рейдеры и криминал из РФ и ОРДЛО.

Думаете, это были единичные случаи? Нет, к сожалению! История продолжается…

Что есть сегодня?

С 2020 года нотариус Криворучко сосредоточился на менее громких, но не менее болезненных для украинского общества делах. В частности, на рейдерстве частной собственности у обычных граждан. Но опять же с участием предателей и коллаборантов из РФ и ОРДЛО.

В 2020 году при участии Криворучко была отчуждена частная собственность — квартира в Киеве, которую гражданин Украины Алексеев В. А. должен был получить в наследство от умершего отца.

По закону Украины гражданин Алексеев имел полное право получить свое наследство после смерти отца, являясь единственным наследником и имея все необходимые для оформления процедуры по закону оригиналы документов на имущество. Но сложилось все по-другому…

Криворучко В. П., вопреки Закону и здравому смыслу, в период принятия наследства гражданином Алексеевым В. А. после смерти отца, инициировал отчуждение квартиры-наследства из-за того факта, что квартира якобы уже была подарена гражданину РФ в далеком 1999 году, еще бабушкой и дедушкой наследника, уже давно умершими.

По факту расследования этого дела оказалось, что они якобы подарили свое киевское имущество гражданину РФ, кадровому российскому военному, еще в 1999 году в АР Крым.

То есть местонахождение имущества в Киеве, а пожилые дедушка с бабушкой поехали в Симферополь, чтобы там осуществить дарение своей квартиры. Это ведь вполне логично, да? Да, для мошенников такая схема выглядит очень логичной.

Нотариус, якобы заверявшая этот договор, в устной форме ответила, что не удостоверяла данный договор. Но суд не стал принимать во внимание этот факт, ведь она (нотариус) находится на ныне оккупированной территории и ее слова не имеют никакой силы. Вот так, оформляется "липовый" договор задним числом на оккупированной территории — и, как говорится, "концы в воду".

А уже через 21 год — гражданин РФ, якобы получивший в подарок квартиру, эту собственность подарил директору частного детективного агентства "Лунный свет", выходцу из Луганской области Куракову А. В.

Согласитесь, это даже читается странно, не то, что осознается мозгом. Такая баснословная щедрость со стороны гражданина российской федерации! И это в то время, как весь мир видит, что военные из страны-агрессора мимо микроволновки или стиральной машинки пройти не могут… А тут — военный из рф дарит жителю Луганщины целую квартиру!

Когда обычный человек слышит о такой схеме, то, несмотря на всю ее сложность, каждому мгновенно становится очевидным обычный "схематоз" по незаконному "отжиму" имущества у простых граждан. Однако почему-то не для украинских следственных органов, которые открывают уголовное производствои в конце каждого года его закрывают с формулировкой вроде: "Невозможно установить лицо, которое мошенническим способом завладело имуществом Алексеева В. А. (нашего законного наследника)."

Если даже уголовные производства, в которых установлено, что Криворучко В. П. злоупотребляет своим положением и подделывает документы, не влекут за собой уголовной ответственности для мошенника, что уж говорить о делах, где он фактически является третьей стороной и всего лишь заверяет "дарение" по подложным документам.

В настоящее время очередное дело о незаконных действях со стороны нотариуса Криворучко В. П. находится в Оболонском районном суде г. Киева и под номером 756/13553/20 .

Что же имеет суд сейчас по этому делу?

Оригинал свидетельства о праве собственности на жилье , выданный Фондом коммунального имущества Минского района г. Киева лично бабушке и дедушке Алексеева В.А. на основании распоряжения №1959 от 9 августа 1993 года.

, выданный Фондом коммунального имущества Минского района г. Киева лично бабушке и дедушке Алексеева В.А. на основании распоряжения №1959 от 9 августа 1993 года. Выводы эксперта по выявлению оригинальности свидетельства о праве собственности, где указано, что оно было изготовлено с помощью полиграфической печати высокого способа, без применения цифровых средств печати.

о праве собственности, где указано, что оно было изготовлено с помощью полиграфической печати высокого способа, без применения цифровых средств печати. Доказательства подделки печати нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Яценко Л. И., которая якобы засвидетельствовала в 1999 году первый договор дарения, ставший предметом спора.

Симферопольского городского нотариального округа Яценко Л. И., которая якобы засвидетельствовала в 1999 году первый договор дарения, ставший предметом спора. Также в суд были предоставлены данные почерковедческой экспертизы , свидетельствующие, что подпись нотариуса Яценко Л. И. не принадлежит ей лично, а была сфабрикована.

, свидетельствующие, что подпись нотариуса Яценко Л. И. не принадлежит ей лично, а была сфабрикована. Официальный ответ Отдела по вопросам регистрации места жительства Оболонского райсовета Киева, в котором указано, что граждане Алексеев А.В. и Алексеева Г.С. с 1986 года были зарегистрированы и проживали в Киеве, а не по фиктивному адресу, предоставленному Криворучко и его подручными (якобы они проживали в Симферополе, где и якобы оформили акт дарения своей квартиры в Киеве военному РФ).

Отдела по вопросам регистрации места жительства Оболонского райсовета Киева, в котором указано, что граждане Алексеев А.В. и Алексеева Г.С. с 1986 года были зарегистрированы и проживали в Киеве, а не по фиктивному адресу, предоставленному Криворучко и его подручными (якобы они проживали в Симферополе, где и якобы оформили акт дарения своей квартиры в Киеве военному РФ). Такие же данные предоставило Главное Управление Пенсионного Фонда Украины относительно места получения пенсии гражданами Алексеевыми с 1998 по 2001 год — а именно, что пенсии эти граждане получали в Киеве в почтовом отделении №211, в городе их постоянного проживания.

Главное Управление Пенсионного Фонда Украины относительно места получения пенсии гражданами Алексеевыми с 1998 по 2001 год — а именно, что пенсии эти граждане получали в Киеве в почтовом отделении №211, в городе их постоянного проживания. Еще одно доказательство — выписка из Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденная Минюстом 18 июня 1994 года, действовавшая на момент заключения фиктивного договора. Согласно ей, никакие нотариальные действия не могут быть совершены в отношении недвижимого имущества, находящегося вне действия нотариуса. То есть никакой крымский нотариус не мог законно зарегистрировать в Крыму договор дарения квартиры, находящейся в городе Киеве .

— выписка из Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденная Минюстом 18 июня 1994 года, действовавшая на момент заключения фиктивного договора. Согласно ей, никакие нотариальные действия не могут быть совершены в отношении недвижимого имущества, находящегося вне действия нотариуса. . Справка киевского КП КМР "Киевское бюро технической инвентаризации " от 25.06.20, которая свидетельствует, что единственными владельцами квартиры, являющейся предметом спора, были супруги Алексеевы, а информация о якобы владельце-военном РФ появилась только во время получения в наследство квартиры наследником в 2020 году.

Следует также отметить отсутствие каких-либо оригиналов документов на спорное имущество у ответчика Куракова по этому делу, когда квартира якобы была подарена в 1999 году. В материалах нет ни копий паспортов "дарителей", ни копии свидетельства о праве собственности на квартиру — нет ничего кроме подложного договора дарения, подделка которого была установлена соответствующей почерковедческой экспертизой и фактической разницей печати нотариуса, которая якобы засвидетельствовала этот договор, так как образец печати этого нотариуса в "Государственном архиве высших органов юстиции" совершенно не соответствует стоящей на документе.

Что будет дальше?

Несмотря на одиозную репутацию нотариуса Криворучко и его связи с ОРДЛО и РФ, дело до сих пор находится в суде на рассмотрении. Более того, заседание постоянно переносят, и так дело тянется уже третий год подряд! А пока так называемый "счастливо одаренный новый обладатель" квартиры в Киеве, луганский детектив Кураков, свободно распоряжается фактически украденной им квартирой, приходит на заседания и имеет наглость утверждать, что у него есть полное право на эту недвижимость.

То есть, несмотря на войну и заявления правительства о том, что к гражданам страны-агрессора и владельцам имущества в Украине из ОРДЛО будут применены строгие меры, даже в таком очевидном деле до сих пор нет результата и справедливого решения!

Сколько еще произвол и беспредел будет продолжаться? Неизвестно! А пока украинцы вынуждены страдать от нечистых на руку "нотариусов" типа Криворучко.

Ведь это достаточно дорогое удовольствие для простого украинца — подать иск в суд по отчуждению имущества: нужно уплатить 1% стоимости имущества. Проводить экспертизу документов и собирать другие доказательства, оплачивать услуги юристов и, собственно, сами судебные заседания. Для рядового гражданина со средней зарплатой это просто неподъемные суммы.

16 ноября должно состояться очередное заседание по сути дела, где фигурируют Криворучко и его приспешники. Но будет ли наконец-то вынесено справедливое решение? Станет ли наше государство на защиту простого гражданина Алексеева В. А.? Понесут ли наказание "черные дельцы"?

Остается только надеяться….

А также надеемся, что наша публикация даст толчок правосудию, поможет другим гражданам не попадать в сети "черных нотариусов" и убережет их от такой беды.