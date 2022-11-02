1,5 млрд на дороги фітнес-тренерці: як подруга голови Дніпропетровської ОВА збагатилася під час війни

Фахівці, які займаються ремонтом доріг, щиро дивуються подібним витратам.

Дніпропетровщина є однією з прифронтових областей від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Окремі райони регулярно обстрілюються з артилерії, також на регіон часто здійснюються атаки дронами. Тим не менш, місцеві жителі продовжують тримати оборону і, як би банально це не звучало, жити. А дехто – нагрівати руки на війні. Однією з таких, згідно з даними нового журналістського розслідування, може бути близька знайома очільника Дніпропетровської ОВА Яна Хланта. Вона є фінтес-тренеркою, а за сумісництвом — співвласницею компанії, яка займається ремонтом доріг.

Як вдалося дізнатися "Українській правді", нерідко відпочиваючи з Резніченком за кордоном Хланта з початку повномасштабної війни отримала на рахунок своєї компанії близько 1,5 млрд гривень. Ці гроші з держбюджету мають бути витрачені на ремонт та експлуатацію доріг у Дніпропетровській області.

Представники компаній, які спеціалізуються на ремонті дорожнього покриття, щиро дивуються, куди можуть бути спрямовані такі суми. З огляду на те, що Дніпропетровщина не є областю, де проходили активні бойові дії, 1,5 мільярда — надто великі гроші.

Так, компанія "Будінвест Інжиніринг", представницею якої і є Хланта, вже у 2022 році закуповувала у ТОВ "БНМ" гарячі та теплі асфальтобетонні суміші. На це було витрачено близько 300 млн гривень, ще додаткова "сотня" пішла на інші товари. Здавалося б нічого дивного, але є нюанс.

"Втім, сама "БНМ" у 2022 році закупила такі суміші в іншого підприємства в рази меншому обсязі, ніж нібито поставила "Будінвест Інжинірингу"", — пише "Українська правда".

Цікаво й те, що роком раніше компанії довелося позиватися після проведення перевірки на підприємстві. Тоді стало неможливо встановити, звідки і де відбувалися розвантажувальні роботи з оплачених матеріалів. Щоправда, того разу "Будінвест Інжиніринг" вдалося виграти.

Яна Хланта

Зазначимо, що Яна Хланта справді тісно пов’язана з уже згаданим Валентином Резніченком. За допомогою правоохоронців "УП" змогла з’ясувати, що з 2020 до 2021 року ця пара п’ять разів разом виїжджала за кордон. У січні 2020 року вони були в Ризі, через місяць — виїжджали все в ту саму Ригу, повернувшись через два дні з Берліна. Влітку 2021 року вони їздили до Стамбула, у жовтні — до Мюнхена на день. У грудні 2021 року, на день народження вельми вдачливої фітнес-тренерки, вони відвідали Прагу.

Варто додати, що значна частина акцій "Будінвест Інжиніринг", співвласницею якої є Хланта, належить дніпровському підприємцю Павлу Чухну. Раніше цей чоловік був директором спортивного клубу "Прометей", який започаткував бізнесмен Володимир Дубинський. Ім’я цієї людини (як і його брата Леоніда) знаходиться у списку громадян, що розшукуються у ФБР.

Втім, подібні зв’язки не завадили цій компанії лише за 2021 рік виграти на Дніпропетровщині тендери на ремонт доріг, які оцінюються у 15 млрд гривень.

Валентин Резніченко

Зазначимо, що власних висновків із розслідування "УП" не робить. Однак публічно звертається до керівника ОВВ Валентина Резніченка з трьома простими питаннями. Їх ми цитуємо нижче:

• На яких підставах компанія "Севент консалтинг груп", що належить вам, надала в розпорядження автомобіль Kia Sportage у користування Хланті Яні Олександрівні? (прим. "Телеграфа" — з лютого місяця Хланта не раз виїжджала за кордон машиною, пов’язаною з Резніченком) • За час повномасштабної агресії росії ТОВ "Будінвест інжиніринг" отримало понад 1 мільярд гривень від Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА. Чи було вам відомо про укладення цих договорів з компанією, співвласником якої є особа, яка спільно з вами регулярно виїжджає за кордон? • У яких відносинах ви перебуваєте із співвласником ТОВ "Будінвест інжиніринг" Хлантою Яною Олександрівною? У зв’язку з чим ви разом перебували за кордоном 5 разів упродовж 2020-2021 років?

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці скандалу, пов’язаного з харківською чиновницею, яка поїхала відпочивати за кордон у розпал повномасштабної війни. Жінка спокійно публікувала знімки зі святкування дня народження, доки її місто крили ракетами.