"Мы творим историю": прихожане поделились впечатлениями от службы ПЦУ в Лавре (видео)

Прихожан радует то, что в Лавре наконец-то звучит украинский язык

В Рождество 7 января в Киево-Печерской Лавре состоялось историческое праздничное богослужение. По некоторым данным, в Лавре присутствовала не одна тысяча прихожан.

Корреспондент "Телеграфа", который присутствует в храме, пообщался с паломниками в прямом эфире и узнал, что они думают об историческом рождественском богослужении.

Прихожане, которые не успели попасть внутрь, могли смотреть прямую трансляцию на экране, который заранее установили возле Лавры. Жители и гости Киева в большинстве своем были рады тому, что Киево-Печерская Лавра полностью перешла под парафию УПЦ. Корреспондент напомнил, что пророссийские митрополиты часто прогоняли украинцев с территории Лавры.

"Весь народ Украины впечатлен. Мы благодарны каждому патриоту, всем нашим защитникам на всех рубежах. Мы творим историю, мы живем в это время", — сказала одна из прихожанок, которая, к слову, была одета в патриотических цветах.

Также паломники подчеркнули то, что украинский язык впервые звучит в Киево-Печерской Лавре и это не может не радовать.

"Хорошо, что украинский язык звучит в Киево-Печерской Лавре. Мы ждали этого, сейчас все идет правильно", — говорят прихожане.

В Лавру пришли не только взрослые, но и дети. Они обнимались, радовались, фотографировались и молились за украинских защитников.

Ранее "Телеграф" опубликовал фоторепортаж из Киев-Печерской Лавры. На кадрах в одном ряду моляться миряне и военнослужащие, старики и дети. Рождественское богослужение провел митрополит Киевский Эпифаний.