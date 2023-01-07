Заметили даже "Пашу Мерседеса": толпы паломников пришли на Рождественское богослужение ПЦУ в Лавру (первые фото и видео)

В Киево-Печерской Лавре, где 7 января запланировано рождественское богослужение, уже собралась большая очередь на вход. Православные христиане с самого утра пришли в Лавру, чтобы послушать рождественскую службу от предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Эпифания.

Фото с места поделилась журналист Мария Шашкова, а также народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Сообщается, что вокруг Лавры и внутри нее дежурит много полицейских, а перед входом установлены рамы с металлоискателями. Богослужение еще не началось — люди у входа ждут, пока пройдут все границы безопасности и смогут попасть внутрь. Среди прочего замечен скандально известный Паша Месредес или настоятель Лавры Павел (Лебедь), против которого были введены санкции СНБО. Недавно он обращался к президенту Зеленскому с просьбой не лишать УПЦ МП права аренды помещений на территории Лавры.

"Паша Мерседес" известен своими одиозными выходками. Он, к примеру, рассылал проклятия на музейщиков-реставраторов, после которых якобы скончались четыре человека. Однако, в последствии, они оказались живыми и невредимыми, а история митрополита — наглой ложью. Самый известный скандал разгорелся, когда журналист пытался снять расследование о дорогом Мерседесе митрополита и о продвижении строительства кафе на территории Лавры. Митрополит разозлился и заявил, что не только журналист предстанет перед Судом Божьим, но и его дети.

"Паша Мерседес" на входе в Киево-Печерскую Лавру

Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре

Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре

Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре

Напомним, что Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре 7 января — это историческое событие. Проводить его будет лично предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, а трансляцию из Лавры можно посмотреть на нашей старнице в Фейсбуке. Для тех, кто не успел попасть в Лавру, возле храма поставили экран с прямой трансляцией.

Трансляция богослужения возле Лавры

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Кроме того, украинское государство решило не продлевать аренду Верхней Лавры с пророссийскими церковниками. Заповедник может отказаться пускать представителей УПЦ МП в Успенский собор и Трапезную церковь.

Несмотря на попытки предсатвителей московского патриархата препятствовать богослужению в Киево-Печерской Лавре, митрополиту Епифанию все же разрешили провести там службу. Заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил соглашение с ПЦУ на проведение разовой службы 7 января с 8:00 до 12 часов дня.